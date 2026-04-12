Athletic Club - Villarreal, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Athletic Club y Villarreal correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en San Mamés

El Athletic Club - Villarreal es un partido que mide a dos equipos que esta temporada han disputado Champions League y Europa League por lo que el alto nivel del partido está casi garantizado.

A pesar de que al comienzo de la temporada se podría esperar que Athletic y Villarreal estuviesen peleando por objetivos similares, la disputa de la Champions League para los vascos le ha costado a los de Ernesto Valverde una caída de rendimiento en Liga. El Athletic Club está 20 puntos por debajo del Villarreal.

El pasado curso el Athletic Club se clasificó para la Champions League, competición que en ese curso estaba disputando el Girona. Los catalanes terminaron salvándose por muy poco en Liga. El Athletic Club quiere evitar que esto se repita y volver a pasear el nombre de San Mamés por Europa. Los de Ernesto Valverde son undécimos con 38 puntos y para entrar en Europa el mejor camino debe ser la séptima plaza siempre y cuando esta se convierta para jugar la Europa League. El Atlético de Madrid tendría que ganar la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja.

Athletic Club y Villarreal se medirán este domingo a partir de las 21:00 horas en el que será el último encuentro de este día en jornada 31 de LaLiga EA Sports. Athletic Club y Villarreal fueron hace no mucho tiempo dos de los representantes españoles en competiciones europeas con su participación en la Champions y en la Europa League. Nada más por eso, el choque entre leones y groguets ya apunta a ser de altos vuelos.

El partido entre Athletic Club y Villarreal podrá seguirlo de manera online desde dos horas antes del comienzo del mismo, además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minuto, leer la crónica del duelo y las reacciones más destacadas de los protagonistas. Athletic Club y Villarreal viven momentos muy diferentes en LaLiga EA Sports con una diferencia de 20 puntos entre ambos.

Athletic Club - Villarreal hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Athletic Club de Ernesto Valverde quiere romper con la tradición de las últimas temporadas que dice que los equipos que no son habituales en Champions League, no entran en Europa al año siguiente tal y como ocurrió el pasado curso con el Girona de Míchel. El Athletic Club es undécimo con 38 puntos y tiene los puestos europeos a seis con el Celta de Vigo en la sexta plaza. El Athletic Club tendría más sencillo regresar a Europa si finalmente la séptima plaza sirve para estar en la Europa League el próximo curso. Si bien es cierto, la dinámica del Athletic Club en las últimas jornadas le ha llevado a ganar solo un partido de los últimos cinco oficiales incluyendo la Copa del Rey.

Athletic Club - Villarreal en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Villarreal de Marcelino por su parte tratará de aprovechar el tropiezo del Atlético de Madrid este pasado sábado ante el Sevilla que les deja a los groguets la inmejorable posibilidad de alejarse a cuatro puntos de los colchoneros en la tercera plaza. Además, aunque la distancia parece casi insalvable a falta de ocho jornadas, el Villarreal podría recortarle puntos al Real Madrid y quedarse a solo nueve de los de Álvaro Arbeloa.

Enfrentamientos previos entre Athletic Club y Villarreal

Los duelos entre Athletic Club y Villarreal han estado ciertamente escasos de goles en sus dos últimas ediciones. En la primera vuelta, el Villarreal venció por 1-0 en el Estadio de La Cerámica gracias al gol de Moleiro en el 77. El pasado curso, Villarreal y Athletic Club empataron en el choque que se disputó en territorio castellonense y los vascos vencieron por 2-0 en San Mamés. Hay que remontarse a la 2018/19 para encontrar el último triunfo del Villarreal en casa del Athletic Club.