Primer fichaje del Elche, que aún no tiene entrenador: Gonzalo Villar firma hasta 2029

El club franjiverde compra al centrocampista al Dinamo Zagreb tras su buena cesión invernal y refuerza el centro del campo después de la salida de su entrenador, Eder Sarabia

El Elche CF empieza a construir su proyecto en LaLiga con una decisión de peso. El club franjiverde ha hecho oficial la compra definitiva de Gonzalo Villar, que seguirá ligado a la entidad ilicitana hasta junio de 2029 tras convencer durante su cesión desde el Dinamo Zagreb.

El movimiento llega unos días después de certificar la permanencia y en pleno cambio de ciclo tras la salida de Eder Sarabia. Sin entrenador confirmado para la próxima temporada, el Elche ya ha dado un primer paso importante: asegurar la continuidad de un centrocampista que aportó equilibrio, criterio y personalidad en el tramo más delicado del curso.

Gonzalo Villar se queda en el Elche tras convencer en invierno

Gonzalo Villar regresó al Elche en el pasado mercado de enero para iniciar su segunda etapa en el club. El centrocampista murciano, de 28 años, llegó cedido por el Dinamo Zagreb y su rendimiento ha sido suficiente para que la entidad decidiera adquirirlo en propiedad.

El club destacó en su comunicado que su incorporación aportó “equilibrio, criterio y personalidad” al centro del campo. El Elche necesitaba futbolistas capaces de interpretar los partidos en un tramo final cargado de presión, y Villar respondió desde la pausa, la experiencia y la capacidad para ordenar al equipo.

Durante su cesión, disputó ocho encuentros como titular y se consolidó como una de las incorporaciones más importantes del mercado invernal franjiverde. Su impacto no se midió solo en números, sino en el tipo de soluciones que ofreció a un equipo que se jugaba la permanencia.

El Elche compra una idea de juego, no solo un futbolista

La continuidad de Gonzalo Villar tiene una lectura deportiva clara. El Elche no solo ata a un centrocampista más. Asegura a un jugador con capacidad para dar sentido al juego, dirigir posesiones, manejar ritmos y aportar experiencia en una categoría de máxima exigencia.

Ese perfil será especialmente importante en la próxima temporada. El club viene de lograr una permanencia muy trabajada y afronta un verano de decisiones, empezando por el banquillo. La marcha de Eder Sarabia obliga a elegir un nuevo entrenador, pero la compra de Villar señala una línea: el Elche quiere mantener futbolistas capaces de jugar con balón y no renunciar a una identidad reconocible.

Una segunda etapa que cambia su relación con el club

Para Gonzalo Villar, esta continuidad también tiene un componente emocional. El futbolista ya conocía el Elche y su regreso en enero no fue el de un jugador ajeno al entorno. Volvía a un club donde podía recuperar protagonismo y sentirse importante en Primera división.

Su carrera ha tenido etapas de alto nivel y momentos de menor continuidad. El centrocampista salió del Elche como juvenil al Valencia, para volver al primer equipo en 2018. Tras año y medio, en enero de 2020 saldría a la Roma donde no tuvo continuidad, encadenando cesiones hasta ser vendido al Granada en el verano de 2023. En Andalucía estuvo dos temporadas hasta que finalmente partió hacia Croacia.

Primer movimiento importante tras la salida de Sarabia

La compra de Gonzalo Villar llega en un momento de incertidumbre institucional deportiva. La permanencia se celebró, pero la salida de Eder Sarabia cambió el escenario casi de inmediato. El técnico anunció que no seguiría por motivos personales y dejó al club sin entrenador para la próxima temporada.

En ese contexto, cerrar la continuidad de un jugador importante ayuda a transmitir estabilidad. El Elche todavía debe resolver el banquillo, pero ya asegura una pieza que puede ser útil para distintos modelos de juego.

El Elche empieza el verano con una decisión de continuidad

El mercado del Elche será importante. Tras salvarse, el club necesita reforzar la plantilla para no vivir otra temporada al límite, pero también debe conservar a los futbolistas que demostraron estar preparados para competir en Primera.

Gonzalo Villar es uno de ellos. Su compra definitiva al Dinamo Zagreb representa una apuesta por la continuidad, pero también por una forma de entender el juego. El club franjiverde no espera a tener entrenador para empezar a planificar la plantilla.