García Pimienta, principal candidato para relevar a Eder Sarabia tras su salida del Elche

El técnico catalán ve con buenos ojos llegar al Martínez Valero, después de que el bilbaíno anunciara su salida por motivos personales, pudiendo regresar a un banquillo de LaLiga

El Elche CF apenas ha tenido tiempo de celebrar la permanencia en LaLiga. Dos días después de sellar la salvación, Eder Sarabia anunció que no continuará al frente del equipo franjiverde la próxima temporada, una decisión inesperada que obliga al club a activar de inmediato la búsqueda de entrenador.

En ese escenario aparece un nombre con fuerza: García Pimienta. Según informa Deportes COPE Elche, el técnico catalán estaría encantado de asumir el banquillo del Martínez Valero este verano. El club también vería con buenos ojos su perfil, aunque todavía falta que ambas partes se sienten a negociar.

García Pimienta aparece como opción fuerte para el Elche

La salida de Eder Sarabia ha cambiado por completo la planificación del Elche. El club contaba con el entrenador vasco para dar continuidad a un proyecto que ha terminado de la mejor manera posible: permanencia en Primera división y una conexión muy fuerte entre equipo, ciudad y afición.

Sin embargo, la decisión del técnico obliga a empezar de nuevo y en esa búsqueda, García Pimienta encaja por varias razones. Tiene experiencia reciente en LaLiga, conoce la exigencia de la categoría y representa una idea futbolística reconocible, basada en la posesión, la elaboración y el protagonismo con balón.

El técnico catalán dirigió a la UD Las Palmas, donde dejó una huella importante por su estilo, y posteriormente pasó por el Sevilla FC, una etapa más compleja que terminó con su destitución en la jornada 34. Pese a ese final, sigue siendo un entrenador bien valorado por su propuesta y por su capacidad para trabajar con plantillas que necesitan estructura.

Sarabia deja el Elche por motivos personales

La despedida de Eder Sarabia cayó como un jarro de agua fría en el entorno franjiverde. El entrenador había logrado una permanencia muy celebrada y su continuidad parecía el camino natural. Sin embargo, el propio técnico explicó que la decisión responde principalmente a razones personales y familiares.

Sarabia fue claro al explicar que necesita detenerse durante unos meses para atender parcelas de su vida que el fútbol profesional suele devorar. Habló de sus hijos, su mujer, sus padres, amigos y también de su deseo de volver mejor preparado como persona y como entrenador: "Queremos enfocarnos en ser un mejor padre, hijo, marido, entrenador".

Un banquillo atractivo por proyecto y categoría

Para García Pimienta, el Elche puede ser una oportunidad muy interesante. Llegaría a un club recién salvado, con margen para construir desde el inicio del verano y con una afición que ha recuperado ilusión tras una temporada de enorme tensión.

Tras su etapa en el Sevilla, el técnico catalán necesita un proyecto donde pueda volver a sentirse protagonista desde el diseño, no solo desde la urgencia. El Elche le ofrecería precisamente eso: tiempo de pretemporada, capacidad para influir en la plantilla y un contexto competitivo exigente pero estimulante.

El Sevilla no borra el valor de García Pimienta

La última experiencia de García Pimienta fue irregular. En el Sevilla, un club de presión extrema y con demasiados problemas acumulados, no pudo consolidar su idea y terminó siendo destituido en el tramo final de la temporada.

Pero esa etapa no borra su trabajo anterior. En Las Palmas construyó un equipo reconocible, competitivo y atractivo, capaz de competir desde la posesión y de crecer con una identidad clara. Ese recuerdo sigue pesando en las direcciones deportivas que buscan entrenadores de método.

El Elche entra en un verano decisivo

La salida de Sarabia obliga al Elche a moverse rápido, pero no de cualquier manera. El club debe elegir bien porque el nuevo entrenador marcará también qué jugadores siguen, qué perfiles se buscan y cómo se construye la plantilla para competir otra vez en LaLiga.

García Pimienta aparece ahora como una opción que seduce a las dos partes. El técnico estaría dispuesto a asumir el reto y el club valora su encaje. Falta lo más importante: negociar y transformar esa atracción inicial en un acuerdo real.

El Elche acaba de salvarse, pero ya tiene su primer gran desafío del verano. Sustituir a Eder Sarabia no será sencillo. Hacerlo sin romper la idea y sin perder impulso será todavía más difícil. Y ahí, García Pimienta puede convertirse en el nombre que abra una nueva etapa en el Martínez Valero.