El Betis Deportivo aún podría salvarse: la puerta que se abre para seguir en Primera RFEF

El filial verdiblanco podría ocupar la plaza del Cartagena, su verdugo en la última jornada con un empate en el tiempo añadido, si el club murciano no resuelve las deudas que mantiene con su plantilla antes del 31 de julio, lo que le condenaría a un descenso administrativo

El Betis Deportivo acabó la temporada de la forma más cruel posible. Durante muchos minutos tuvo el milagro de la salvación en sus manos. El 1-2 que campeaba en el mercador del Estadio Cartagonova y las derrotas del Tarazona y el Juventud Torremolinos le dejaban momentáneamente en Primera RFEF después de casi toda una campaña en puestos de descenso. Pero en el tiempo de prolongación, ante un rival con un jugador menos, un despiste defensivo propició el empate del Cartagena y acabó con las ilusiones del un filial que acabó hundido.

Desde la llegada al banquillo de Dani Fragoso, a finales del pasado mes de diciembre, el conjunto nodriza verdiblanco había firmado números de 'play offs' de ascenso. Pero la rémora de la primera vuelta fue una losa demasiado pesada para un conjunto al que se le quedó corta la temporada para poder cumplir su objetivo. Una meta que, no obstante, podría conseguir ya sin el balón en juego, gracias precisamente a la delicada situación económica del Cartagena.

El club blaquinegro debe resolver antes del 31 de julio las deudas que tiene pendientes con su plantilla. En caso de que no lo consiga, un equipo que había sido construido para ascender, si bien el 2-2 final ante el Betis Deportivo no le sirvió para entrar en 'play off', podría verse finalmente condenado a un descenso administrativo por impagos. Incluso, corre el serio peligro de entrar en causa de disolución.

Pendientes también del Algeciras, en una situación similar

Pero lo que le interesa al Real Betis es la posible pérdida de categoría del club murciano. En ese caso, su plaza iría a parar al mejor clasificado de los cinco equipos descendidos, siendo éste el Betis Deportivo gracias a ese punto sumado en la última jornada. De ese modo acabó el curso igualado a puntos con el Tarazona, pero por encima en la tabla tras superar al cuadro aragonés en el 'average' particular, tras el 3-0 firmado una jornada antes en La Cartuja ante más de 7.000 espectadores.

Junto al Cartagena, además, el Algeciras también se encuentra en una situación similar, con denuncias por impagos de sus jugadores. Otra oportunidad, por tanto, para un Betis Deportivo que aún podría salvarse y competir la próxima campara en Primera RFEF.

La deuda del Cartagena y las denuncias de sus jugadores

En el caso del Cartagena, cabe recodar que ya la pasada campaña, cuando bajó desde Segunda división, evitó a última hora un doble descenso por unos problemas económicos que no se han solucionado desde la llegada a la presidencia de Alejandro Arribas el pasado mes de enero. En concreto, su deuda asciende a 13,7 millones de euros, correspondiendo en torno a 10 millones al crédito del fondo CVC.

Lo que más preocupa, en cualquier caso, es el dinero que se le debe a los futbolistas, apuntando en este sentido La Razón de Murcia que lo primero para no descender el 31 de julio es abonar 500.000 euros a la AFE. De forma paralela, además, se espera que en los próximos días vayan cayendo una tras otra las denuncias por impago tanto de los miembros del primer equipo, a los que se les deberán tres nóminas a finales de junio, como del filial, cuya deuda se eleva a cuatro mensualidades. Aunque hay algunos casos en la primera plantilla que ya no cobraron la totalidad de su salario en febrero ni marzo. Por fortuna para todos ellos, la Comisión Mixta RFEF-AFE les garantiza que recibirán todo su sueldo. Pero eso no libra al Cartagena de bajar a Segunda RFEF sino abona todo el dinero que debe antes del referido 31 de julio.

Lo que dice el reglamento para suplir a los equipos que descienden por impagos

Mientras tanto, desde el club verdiblanco permanecen muy atentos al desenlace de este caso, teniendo muy presente lo que se recoge al respecto en el Artículo 119.6 del reglamento de competiciones de la RFEF: “Las vacantes no deportivas (incluidos descensos por impago) se cubren con prioridad por: Equipos de la misma categoría y grupo que ocupaban plaza de descenso, por mejor mérito deportivo (si cumplen requisitos económicos e infraestructurales y abonan las cantidades fijadas). Si no hay interesados o no cumplen, equipos de categoría inferior de la misma federación territorial con mejores méritos deportivos entre los que no ascendieron”.