El mensaje de Álvaro Fidalgo a la afición del Betis tras un alocado 2026: ida y vuelta a México, Champions, Mundial...

"Esto acaba de empezar", el futbolista asturiano de 29 años hace balance de estos cinco primeros meses como verdiblanco: adiós al Club América como un ídolo, debut en LaLiga española y en competición europea, rendimiento de más a menos en el Real Betis, la clasificación para la UEFA Champions League y preconvocatoria para el Mundial que se celebra en su país de adopción

En el Real Betis se están hablando mucho en los últimos días de la ausencia de Pablo Fornals en la convocatoria de España para el Mundial 2026, cita en la que tampoco estarán los brasileños Antony dos Santos o Natan de Souza ni el colombiano Nelsson Deossa; disgustos compensados con las alegrías recibidas por el también cafero Cucho Hernández, el suizo Ricardo Rodríguez y el congoleño Cédric Bakambu -verdiblancos hasta el 30 de junio-.

Este mismo martes debe conocerse la lista definitiva de Marruecos, con Ez Abde y Sofyan Amrabat teóricamente fijos; con Giovani Lo Celso ya en Argentina a la espera de Lionel Scaloni reduzca la preconvocatoria de 55 y anuncie los 26 elegidos para luchar por la cuarta estrella; y con Álvaro Fidalgo, también entre los 55 preseleccionados por México.

Un tobogán de emociones para Álvaro Fidalgo: cinco meses de máxima intensidad

De esos siete potenciales representantes mundialistas a los que se ha visto reducida una nómina bética que contaba con hasta 11 candidatos iniciales, sin duda el caso más llamativo es el de Fidalgo: un centrocampista asturiano que hizo carrera en México y que tramitó la nacionalidad azteca animado por el seleccionador, Javier Aguirre.

En cuanto tuvo la doble nacionalidad, el 'Vasco' le llamó para hacerle debutar en la Ventana FIFA de marzo, el último test previo a un Mundial en el que México es coorganizador; pero con la particularidad de que, cuando por fin le llegó ese debut con el 'Tri', ya había abandonado la Liga MX para recalar en el Real Betis.

"Estos primeros meses en Sevilla fueron increíbles. Trabajando, adaptándome, aprendiendo en el césped y cerca de mi familia. Termino la temporada con el Betis satisfecho por conseguir un objetivo grupal tan importante como la Champions. Esto acaba de empezar. Gracias a todos", era el mensaje que Álvaro Fidalgo compartía este pasado lunes en su cuenta de Instagram (tiene la friolera de un millón de seguidores), a modo de balance de esta agitada mitad de curso y ya de camino a México.

El Betis pagó dos millones de euros por su fichaje en enero y Pellegrini rápidamente le metió en el once. Llegaba como una estrella del Club América, pero después de sumar muchos minutos fue desapareciendo en esta recta final de curso que ha acabado con pocos minutos pero con dos premios de lo más satisfactorios: la clasificación para lo que será su debut en la UEFA Champions League y su convocatoria para estrenarse en una Copa del Mundo de la FIFA que además coorganiza su país de adopción.

El 'Maguito' se suma a la concentración de la selección México para los amistosos ante Australia y Serbia

"La dirección deportiva de selecciones nacionales informa de que los jugadores Álvaro Fidalgo (Real Betis) y Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) se integraron este día a la concentración de la selección mexicana de cara a los partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026", informaba el lunes la selección mexicana a través de un comunicado.

El equipo azteca se medirá el sábado a Australia en Pasadena (California, Estados Unidos), y cerrará su preparación el día 4 de junio ante Serbia en Toluca (México). Aguirre arrancó su concentración de manera anticipada. Desde hace ya tres semanas se ejercita en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al principio sólo con jugadores del campeonato local y a la espera de la progresiva llegada de todos los preseleccionados que juegan en el extranjero.

El debut en el Mundial 2026 llegará el próximo 11 de junio, contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, y Álvaro Fidalgo confía en no perdérselo después de estos 13 primeros partidos con el Real Betis (nueve de LaLiga, tres de la Europa League y uno de Copa del Rey) en los que anotó un gol, al Sevilla FC, ni más ni menos que en su estreno en El Gran Derbi sevillano.