Álvaro Fidalgo, más cerca de México: Javier Aguirre cruza el Atlántico para llevarse al flamante refuerzo del Betis

El seleccionador azteca, un viejo conocido de LaLiga española, se dejó ver en la tarde del domingo en el palco de autoridades del Coliseum viendo en directo el partido entre Getafe CF y Real Betis

A punto de cumplir los 29 años -los celebra el próximo 9 de abril- Álvaro Fidalgo no sólo está disfrutando de su ansiada primera experiencia en LaLiga EA Sports, sino que desde este pasado domingo se encuentra un paso más cerca de disfrutar del primer Mundial de su carrera deportiva. Una vez completados los trámites para obtener la nacionalidad mexicana, el flamante refuerzo invernal del Real Betis lleva tiempo sonando como firme candidato a convertirse en la principal novedad de la próxima convocatoria de Javier Aguirre, seleccionador azteca que fue captado por las cámaras en las gradas del Coliseum viendo en acción al 'Maguito'.

Álvaro Fidalgo, más cerca de su primer Mundial: Aguirre viajó a Getafe para verle en acción

El 'Vasco' Aguirre recorrió los más de 9.000 kilómetros que separan las capitales de México y España para presenciar en directo el encuentro de la jornada 27 en LaLiga EA Sports disputado entre el Getafe CF y el Real Betis (2-0), donde Álvaro Fidalgo volvió a salir en el once titular de Manuel Pellegrini. El canterano del Real Madrid y exjugador del Club América ha caído de pie en Heliópolis.

Tras anunciarse su fichaje el pasado 1 de febrero, ha participado en los seis encuentros del conjunto verdiblanco: entró como suplente en el duelo copero ante el Atlético (45') y ha encadenado cinco titularidades seguidas en liga, celebrando su primera diana en El Gran Derbi ante el Sevilla FC. Nacido en la localidad asturiana de Hevia, Fidalgo tiene la nacionalidad mexicana adquirida después de jugar casi cinco años en el Club América (227 partidos, con 22 goles y 30 asistencias) entre su fichaje procedente del Castellón en el verano de 2021 hasta su traspaso en la pasada ventana invernal.

Sus talentosas actuaciones nunca habían pasado desapercibidas en el país centroamericano -uno de los países anfitriones en el Mundial 2026 junto a Canadá o Estados Unidos-, pero el debate se ha intensificado a raiz de su vuelta a España tras su fichaje por el Real Betis. Al estar jugando en Europa, Álvaro Fidalgo sólo puede ser convocado en fechas que estén dentro de una de 'Ventana FIFA'. Por eso no pudo optar a debutar en el amistoso disputado el pasado 26 febrero en Querétaro frente a Islandia, con triunfo por 4-0 para una selección formada sólo por jugadores que militan en ligas del continente americano.

El próximo 28 de marzo, el 'Tri' recibe a Portugal en el Estadio Azteca y el día 31-M se enfrentará a Bélgica en Estados Unidos, en dos nuevos encuentros de preparación de cara al Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio. Todo apunta a que la reciente contratación del Betis vivirá su estreno como internacional en estas fechas. Habrá que esperar a la lista que el propio Javier Aguirre ofrecerá en los próximos días, aunque después de meterse un vuelo de 9.100 kilómetros, lo sorprendente sería no escucharle pronunciar el nombre de Álvaro Fidalgo. Eso sí, el seleccionador no eligió el mejor día para ir a verle.