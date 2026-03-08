Getafe 2-0 Betis: Pellegrini piensa en los griegos y Bordalás le pinta la cara

El chileno Manuel Pellegrini introdujo hasta siete cambios en su once ante el Getafe, pensando en la eliminatoria europea contra el Panathinaikos, y el técnico azulón supo sacar del partido a los béticos tras conseguir adelantarse con muy poco en un saque de banda y matarlos justo antes del descanso; los cambios del Ingeniero llegaron demasiado tardes. Así lo vivimos durante el partido

Hasta siete rotaciones con respecto al empate contra el Sevilla FC en El Gran Derbi daban muestra de que Manuel Pellegrini tenía su mente puesta en la eliminatoria europea frente al Panathinaikos. Sin embargo, no se esperaba el Ingeniero que el encuentro en el Coliseum se le iba a poner tan cuesta arriba tan pronto, tras unos primeros minutos de absoluto dominio verdiblanco.

Comenzó el Betis llevando la iniciativa del partido, tratando desgastar al Getafe con su control del esférico y su juego desde el inicio de un envite que se vio varios minutos suspendidos por unos incidentes en la grada por parte de los radicales azulinos. Fidalgo marcaba el ritmo del juego verdiblanco y Abde, por la izquierda, y Chimy, colgando balones al Cucho desde la derecha, llevaban el peligro a la portería defendida por un David Soria que se vio obligado a intervenir en más de una ocasión de relativo peligro y que en el tramo final del mismo resultó crucial para defender el 2-0 definitivo con el que el Getafe suma de tres y alcanza unos 35 puntos que le hacen estar cada vez más cerca de su objetivo. Todo lo contrario que un Betis de Manuel Pellegrini, quien con sus rotaciones demostró que LaLiga, al menos ahora, es segundo plato para el Betis, que apuesta fuerte por la Europa League.

El Betis, de llevar la iniciativa a verse fuera del partido

Sin embargo, cuanto todo apuntaba a que el encuentro sería un paseo verdiblanco, el Getafe de José Bordalás le dio la vuelta al encuentro con una jugada fiel a su estilo. Un simple saque de banda que aprovecharía Femenía para rematar con rabia y llevar el 1-0 al marcador, después de que Álvaro Valles hubiera evitado el gol azulino en un primer intento.

El 1-0 resultó un verdadero jarro de agua fría para los de Pellegrini, que poco a poco fueron cayendo en las redes de Bordalás, dejándose llevar por el juego de un Getafe que poco a poco comenzó a cargarse de faltas y de amonestaciones. Un estilo que sacó de sus casillas a futbolistas como Abde, que hasta el momento había sido de lo mejorcito del Betis y que bien pudo irse expulsado por un enganchón absurdo con Juan Iglesias al que el colegiado prefirió no darle una importancia mayor, enseñándole tan sólo la amarilla.

Y con el Betis desorientado, como el propio Abde, llegó el segundo del Getafe. Un auténtico mazazo para los béticos, que vieron cómo un despeje de Abqar era aprovechado por un Satriano muy bien colocado para superar por alto a un Álvaro Valles que midió realmente mal.

La alegría azulona acalló a un Betis totalmente superado que se había ido del partido sin darse cuenta. Justo lo que le gusta a Bordalás en sus citas. Y así se fue el del Coliseum al descanso, con 2-0 en el marcador y el Betis dando gracias, pues los instantes finales de una primera parte que se alargó hasta el 52' por el tiempo que el partido estuvo parado, coincidieron con los mejores minutos del Getafe, que bien pudo hacer el tercero entre Luis Milla y Satriano, viéndose obligado a despejar el balón fuera Bartra. Una intentona de Zaid Romero por la izquierda y un remate alto de cabeza de Ara

mbarri a un saque de córner fueron la carta de despedida del Getafe al primer tiempo ante un Betis que para ese momento ya era un cadáver.

El inicio de la segunda parte llevó el mismo guion que el epílogo de la primera, con un Getafe lanzado desde la derecha. Sufría mucho el Betis con los balones laterales de Juan Iglesias, sacando primero Ortiz un balón al área y rozando el larguero, después, un remate de Satriano a pase, nuevamente, de Iglesias. Apenas se sumaban cinco minutos de la segunda mitad y el Getafe ya había realizado un par de ocasiones de serio peligro que volvían a evidenciar que el Betis había perdido el control absoluto del partido.

Triple cambio de Manuel Pellegrini, pero ya era tarde

No le gustaba a Pellegrini lo que veía sobre el campo y no dudó en realizar un triple cambio en su once a la hora de partido, dándole entrada a Fornals, Riquelme y Antony, por Fidalgo, Deossa y Abde, respectivamente. Un movimiento con el que el Betis, además, adelantó sus líneas, ganando algo de peligro en ataque y dejando más espacios atrás. Y poco a poco, el Betis fue reencontrándose con el partido, sintiéndose más cómodo sobre el verde.

Bakambu, más tarde, entraría por el Cucho. Y cerca estuvo el delantero congoleño de cazar un balón en el área de Antony que buscaba portería. El Betis lo intentaba con ahínco, pero no acababa de encontrar del todo el juego que requería el partido en el Coliseum.

De nuevo una conexión entre Antony y Bakambu bien pudo suponer el 2-1 en el 89', aunque un sensacional David Soria impidió que el gol subiera al marcador. Y es que los cambios de Pellegrini no fueron suficientes para cambiar el sino de un partido que el Getafe controló especialmente en la segunda mitad, a pesar de que el Betis volvió a hacerse con el control del esférico durante los últimos 20 minutos de juego. Una derrota incómoda para el Real Betis Balompié que, sumado el empate cosechado en El Gran Derbi evitan que el conjunto verdiblanco abra brecha con respecto a sus perseguidores en la lucha por Europa, manteniéndose a tres puntos del Celta, sexto. Un Betis que cayó en las redes de Bordalás y que, con la mente puesta en la eliminatoria europea ante el Panathinaikos, fue una auténtica marioneta en manos de Bordalás.

Ficha técnica del Getafe 2-0 Betis

2.- Getafe: Soria; Djené, Abqar (Mario Martín, min. 45), Duarte (Boselli, min. 68) Zaid Romero, Juan Iglesias; Kiko Femenía (Nyom, min. 78), Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez (Diego Rico, min. 84).0.- Betis: Valles, Ortiz, Bartra, Gómez, Firpo (Llorente, min. 68); Altimira, Fidalgo (Fornals, min. 60), Deossa (Riquelme, min. 61); 'Chimy' Ávila, Abde y 'Cucho' Hernández (Bakambú, min. 75).Goles: 1-0, min. 28: Kiko Femenía; 2-0, min. 45+1: Satriano.Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Abqar (min. 34), Kiko Femenía (min. 36) Duarte (min. 61) y Bordalás (min. 74) por parte del Getafe y a Abde (min. 44) por parte del Betis.Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 9.000 espectadores.