Getafe - Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

La convocatoria del Betis para Getafe: el comodín de Pellegrini, la vitamina de Pablo García y las tres bajas esperadas

Aún no se conocen las alineaciones para el encuentro. Dejamos por aquí las convocatorias de uno y otro equipo. Por parte del Betis, Manuel Pellegrini no ha podido contar para esta cita con los lesionados Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso , siendo estas las únicas ausencias con las que ha contado el técnico verdiblanco a la hora de confeccionar la lista con los 24 futbolistas convocados para el choque de la jornada 27 en LaLiga EA Sports.

Por aquí los convocados por José Bordalás para continuar la racha azulona, después de haberse impuesto la pasada jornada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Getafe - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 27 en la LaLiga EA Sports

El Getafe-Betis de esta jornada 27 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son Orange TV (dial 113) o LaLiga Bar. Un encuentro que, lógicamente, también podrán seguir en directo con todo detalle a través de ESTADIO Deportivo.

Este es el brazalete de capitán que lucirá el Betis este domingo en el Coliseum frente al Getafe.

De los últimos cuatro partidos, repitió Pellegrini once en tres y en el derbi sólo introdujo un cambio -la vuelta del Cucho Hernández tras pasar algo más de un mes de baja-. Este domingo será totalmente distinto, con hasta siete cambios por parte de Manuel Pellegrini: toda la defensa, casi todo el centro del campo y descanso para Antony.

Tira de rotaciones Pellegrini, que no se olvida de que el Betis se jugará sus aspiraciones en la Europa League el próximo jueves, ante el Panathinaikos.

El Coliseum acoge este domingo 8 de marzo de 2026, a partir de las 16:15 horas, el partido que efrenta a Getafe y Real Betis Balompié, correspondiente a la jornada número 27 de LaLiga en Primera división. Un encuentro en el que los pupilos de Manuel Pellegrini arriban a Getafe con la clara intensión de asaltar el feudo azulón y sumar los tres puntos tras el decepcionante empate de la jornada pasada en El Gran Derbi ante el Sevilla FC de Matías Almeyda. Un partido que los rojiblancos consiguieron empatar a dos en la segunda mitad, después de que los verdiblancos se fueran al descanso ganando por 2-0, con goles de Antony y Fidalgo, dando sensación de un claro dominio y de que el partido estaba prácticamente sentenciado, pudiendo caerle un saco de goles a su eterno rival tras el paso por vestuarios.

Un Betis quinto en la tabla con 42 puntos

Quinto en la tabla clasificatoria con 42 puntos en su casillero particular, el Betis afronta ante el Getafe de José Bordalás el primer partido de una exigente serie de cinco encuentros antes del último parón liguero, una tanda de partidos que incluye la eliminatoria de octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos griego, así como los choques ligueros frente al Celta en casa y el Athlétic de Bilbao en San Mamés, amén del Getafe en suelo azulón este mismo domingo.

Enfrente, un Getafe que la semana pasada firmó una importantísima victoria en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, lo que espoleó a los hombres de José Bordalás, llenándolos de moral para lo que se avecina en este tramo final de la temporada, después de que el mercado de enero y sus refuerzos parezcan que han dado sus frutos.

Mientras que hace tan sólo seis jornadas el Getafe miraba hacia la zona baja de la clasificación, tan sólo a un punto de distancia del descenso, este domingo llega al partido ante el Betis ocho unidades más arriba de la zona de peligro; un margen que tranquiliza a los del Coliseum, aunque no libera. Y es que un triunfo frente al Betis de Manuel Pellegrini colocaría a los azulones con 35 puntos, viendo la salvación matemática cada vez más cerca.

El Coliseum, una ocasión pintiparada para poner tierra de por medio en la lucha por Europa

El partido el Coliseum, además, se presenta como una ocasión pintiparada para el Betis, que con una victoria podría distanciarse de la sexta posición que ocupa el Celta de Vigo a tres puntos de distancia y que, tras la derrota gallega ante el Real Madrid por 1-2 esta jornada, podrían incrementarse si los de Manuel Pellegrini consiguen puntuar en territorio azulón.

Una jornada que podría ser aún más propicia en la lucha por Europa para los verdiblancos, teniendo en cuenta que la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo también ha caído esta jornada en un vibrante partido ante el Atlético de Madrid (3-2), por lo que un triunfo verdiblanco los alejaría definitivamente de esa pugna europea, distanciándolos a once puntos.

Un encuentro vital en el que Manuel Pellegrini, en cualqueir caso, tirará de rotaciones en Getafe, tratando de dosificar a una plantilla que en los próximos 15 días se jugará sus aspiraciones europeas, cargando sus piernas de minutos europeos.