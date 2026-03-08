Getafe - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 27 en la LaLiga EA Sports

Duelo entre dos de los mejores equipos del pasado mes de febrero, que arrancaron marzo de manera diversa: los verdiblancos, con un empate en El Gran Derbi que supo a derrota; los azulones, asaltando la casa del Real Madrid

Abde controla el balón en una de sus visitas al Coliseum de Getafe con el Betis. Imago

Manuel Pellegrini, Álvaro Arbeloa y José Bordalás fueron, por este orden, el ganador y los dos siguientes clasificados en el premio al Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports en el mes de febrero. El técnico del Getafe CF ha empezado en marzo su 'venganza'. Primero, derrotó el pasado lunes 2-M al Real Madrid y este domingo recibe al Real Betis en busca de seguir cimentando la tranquilidad clasificatoria a lo 'Robin Hood': robando a los clubes de la zona alta lo que había perdido ante los de abajo.

Así llegan Getafe CF y Real Betis

El Betis, quinto con 43 puntos, llega a Getafe después de la decepción de El Gran Derbi, donde dejó escapar dos puntos tenía en el bolsillo con el 2-0 al descanso y que menguan su colchón sobre la sexta plaza, +3 sobre el Celta (40) y le alejan de nuevo a ocho de la zona Champions que marcan Villarreal y Atlético (ambos con 51). A las puertas de los octavos de la UEFA Europa League, donde se medirá al Panathinaikos, los de Pellegrini encadenan cinco jornadas invictos con los dos empates seguidos ante Rayo (1-1) y Sevilla FC (2-2) y los tres triunfos seguidos anteriores contra Mallorca (1-2), Atlético (0-1) y Valencia (2-1).

Por su parte, el Getafe recibe al Betis tras asaltar el Santiago Bernabéu (0-1) para colocarse undécimo (32) y alejarse a 8 puntos del descenso; retomando así la racha que interrumpió la derrota en casa ante el Sevilla FC (0-1), tras empezar la segunda vuelta perdiendo también en el Coliseum con el Valencia (0-1) antes de encadenar cuatro encuentros invicto: 1-1 en Girona, 0-0 con el Celta, 0-2 al Alavés y 2-1 frente al Villarreal.

Getafe CF - Real Betis: fecha y horario del partido la jornada 27 en LaLiga EA Sports

Este vigésimo séptimo encuentro de la competición liguera, que enfrentará al equipo madrileño con el conjunto sevillano, tendrá lugar este domingo, día 8 de marzo de 2026, a partir de las 16:15 horas en el estadio Coliseum de Getafe (Madrid).

En un principio, el choque estaba fijado para el sábado a las 14:00 horas, pero LaLiga movió todo el programa para darle un día más de descanso al FC Barcelona antes de su cita del martes en la Champions y, aunque había otras alternativas, lo acabó haciendo a costa de quitar 26 horas al Real Betis de cara al duelo del próximo jueves en la Europa League ante el Panathinaikos, en Atenas (Grecia).

Getafe CF - Real Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la jornada 27 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son Orange TV (dial 113) o LaLiga Bar. Además, los medios oficiales del club verdiblanco conectarán en la previa y en el pospartido tanto en RTV Betis como en el canal de YouTube de la entidad sevillana.

Getafe CF - Real Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Getafe Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través del portal www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores ruedas de prensa de José Bordalás y de Manuel Pellegrini, así como las declaraciones del resto de protagonistas del choque.