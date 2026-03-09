Xavi acusa a Laporta de frenar el regreso de Messi al Barcelona: "El presidente lo tiró todo para atrás"

Xavi Hernández ha revelado detalles inéditos sobre el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023. En una entrevista en la que también menciona a Joan Laporta, Alejandro Echevarría, Hansi Flick o Víctor Font, el técnico de Terrassa asegura que el fichaje estaba encarrilado antes de que el presidente azulgrana decidiera detener la operación

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha reabierto uno de los debates más delicados de los últimos años en el club azulgrana: el intento fallido de traer de vuelta a Leo Messi en el verano de 2023. El técnico de Terrassa ha explicado con detalle cómo se gestó aquella operación y quién, según su versión, terminó bloqueándola cuando parecía prácticamente cerrada.

En una extensa entrevista concedida a La Vanguardia, Xavi sostiene que el regreso del astro argentino estaba muy avanzado después de meses de conversaciones con el jugador y su entorno. Sin embargo, el proyecto acabó desmoronándose cuando el presidente del club, Joan Laporta, decidió frenar la operación en el último momento.

El excentrocampista azulgrana afirma que aquel episodio afectó incluso a su relación personal con Messi durante un tiempo, aunque con el paso de los meses ambos han logrado recuperar la buena sintonía que mantenían desde su etapa compartida en el vestuario del Camp Nou.

Xavi asegura que el fichaje de Messi estaba prácticamente cerrado

Según el propio Xavi, la posibilidad de que Messi regresara al Barcelona comenzó a tomar forma a principios de 2023, poco después de que el argentino conquistara el Mundial de Qatar con la Selección argentina. Fue entonces cuando ambos retomaron el contacto y empezaron a hablar seriamente sobre la posibilidad de reencontrarse en el club azulgrana.

El técnico asegura que las conversaciones se prolongaron durante varias semanas y que el propio jugador le transmitió su deseo de volver al equipo en el que había construido la mayor parte de su carrera. “En enero de 2023, después de ganar el Mundial, contactamos y me dijo que tenía ilusión por volver”, explica Xavi.

Durante esos meses, el entrenador estaba convencido de que el regreso del delantero podía encajar tanto a nivel deportivo como emocional en el proyecto del club. De hecho, llegó a trasladar al entorno de Messi que estaba dispuesto a incorporar al argentino al equipo en cuanto el jugador diera el paso definitivo.

“Hablamos hasta marzo y le dije que cuando me diera el 'OK' se lo diría al presidente, porque yo lo veía futbolísticamente”, explicó.

La decisión final que cambió todo

El punto de inflexión llegó cuando el club comenzó a negociar directamente con el entorno del futbolista. Xavi asegura que el Barcelona incluso tenía margen dentro de las restricciones económicas para cerrar la operación.

Sin embargo, el proceso se detuvo de forma inesperada cuando Laporta decidió no seguir adelante con el fichaje. “El presidente empezó a negociar con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente quien lo tira todo para atrás”, afirmó el técnico.

Xavi asegura que la explicación que recibió de Laporta fue clara y que el mandatario consideraba que el regreso del argentino podía generar problemas en el entorno del club. “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iban a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, aseguró.

Un episodio que afectó a su relación con Messi

La situación provocó un momento delicado entre Xavi y el propio Messi. Según explica el entrenador, el argentino dejó de responder a sus llamadas durante un tiempo porque pensó que él también estaba implicado en la decisión de cancelar la operación.

Xavi recuerda que incluso contactó con Jorge Messi, padre y representante del futbolista, para intentar aclarar lo sucedido. “Le dije que no podía ser después de cinco meses hablando, que estaba todo preparado”, explicó.

Finalmente, con el paso del tiempo, ambos pudieron aclarar lo ocurrido y recuperar la relación que siempre habían mantenido.

Xavi sigue convencido de que Messi habría ayudado al Barça

A pesar de que el fichaje nunca llegó a concretarse, el técnico mantiene que el regreso del argentino habría sido positivo para el equipo tanto dentro como fuera del campo. “Me moría de ganas de que Leo volviera”, reconoce.

Xavi considera que el impacto deportivo de Messi habría sido inmediato incluso en la etapa final de su carrera. “Aún hoy creo que ayudaría al equipo a marcar goles y a dar últimos pases”, afirmó.

Críticas al funcionamiento interno del club

Más allá del caso Messi, Xavi también se mostró crítico con la estructura de poder dentro del Barcelona durante su etapa como entrenador. En la entrevista, el técnico señala directamente a Alejandro Echevarría como una figura clave en su salida del club.

Según su versión, el empresario, vinculado históricamente al entorno de Laporta, tenía una influencia decisiva en las decisiones del club. “Quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”, aseguró.

Xavi explica que su relación con Echevarría era cercana y que precisamente por eso su decepción fue mayor cuando terminó abandonando el banquillo azulgrana. “Era una persona con la que tenía una relación íntima y por eso fue una decepción enorme”, afirmó.

Un regreso al Barça que no contempla

El técnico también aprovechó la entrevista para cerrar la puerta, al menos por ahora, a un posible regreso al Barcelona. Después de haber vivido dos etapas en el club, como jugador y como entrenador, Xavi asegura que no contempla volver a corto plazo. En sus palabras, su prioridad ahora es centrarse en nuevos proyectos deportivos lejos del Camp Nou.

Con estas declaraciones, el técnico de Terrassa vuelve a situar en el centro del debate uno de los episodios más controvertidos de los últimos años en el Barça: el frustrado regreso de Lionel Messi que nunca llegó a producirse pese a que, según Xavi, estuvo muy cerca de convertirse en realidad.