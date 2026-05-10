Barcelona - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 35 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Hansi Flick y Álvaro Arbeloa se enfrentan en el Camp Nou durante una jornada 35 de Primera división

Barcelona - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 35 de LaLigaED

El conjunto azulgrana, con una victoria, se proclamaría campeón de LaLiga ante el Real Madrid y en su estadio

El equipo de Hansi Flick suma 10 victorias consecutivas en LaLiga, donde superaron 1-2 a Osasuna en la última jornada

Los de Álvaro Arbeloa no tienen gran estabilidad en Liga, habiendo ganado 2 encuentros. Empatado otros 2 y perdido 1 de sus últimos 5. En la pasada jornada sacaron un triunfo por 0-2 ante el Espanyol

Con una larga lista de lesionados, la alineación más probable de Álvaro Arbeloa es: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Thiago Pitarch, Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinícius

Llega el segundo Clásico de la temporada en LaLiga y lo hace con un plus morboso: si el FC Barcelona se impone en el Camp Nou, será campeón de Liga. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa buscará un triunfo en territorio enemigo que apure sus opciones al título.

Así, la jornada 35 en Primera división puede servir para que el equipo de Hansi Flick conquiste su vigésimo noveno título de liga española. Una noche mágica en la Ciudad Condal que dictará sentencia o alargará el alirón azulgrana.

El FC Barcelona, lanzado a por el título de LaLiga

El FC Barcelona no levanta el pie del acelerador en Primera división y acumula 10 victorias consecutivas. Los pupilos de Hansi Flick no son superados en LaLiga desde el pasado 16 de febrero, cuando pincharon en Montilivi ante el Girona FC (2-1).

La plantilla azulgrana espera ansiosa levantar el título y dar por finalizada una temporada donde han conquistado la Supercopa de España, pero las eliminaciones en Copa del Rey y Champions League, ambas por el Atlético de Madrid, dejan un regusto amargo.

Con 88 puntos tras 29 victorias, 1 empate y 4 derrotas, el Barcelona puede llegar a la extraordinaria cifra de los 100 puntos. Algo muy inusual en la competición nacional. Para ello, los azulgranas deberán ganar los cuatro partidos que restan de LaLiga.

Un Real Madrid caótico que teme por un año en blanco

El Real Madrid no vive el contexto más propicio para ganar el Clásico, y mucho menos par competir el título de Liga. En una semana con peleas internas, críticas directas a jugadores y un vestuario fuera de control, Álvaro Arbeloa tendrá que cambiar muchas cosas para sacar algo del Camp Nou.

Con 77 puntos fruto de 24 victorias, 5 empates y 5 derrotas, al conjunto blanco tan solo le queda ganar las últimas cuatro jornadas y esperar que el Barça no lo haga más. Algo prácticamente imposible viendo las dinámicas de cada uno.

El equipo de Arbeloa llega tras vencer al RCD Espanyol, pero con un empate anterior frente al Real Betis. Además, sin ir muy lejos, las dos primeras semanas de abril fueron desastrosas, con una doble derrota en Champions ante el Bayern que los dejó fuera en cuartos y varios pinchazos en LaLiga. Así, los blancos suman 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos en Primera división.

Acabar la temporada sin títulos ya no es un temor, es un escenario separado por un partido, este Clásico. Una derrota en Barcelona supondría el golpe de gracia a una campaña desastrosa, que puede acabar con el máximo rival levantando un título ante ellos.

Real Madrid 2-1 Barcelona: partido de la jornada 10 en LaLiga

En la primera vuelta, el Clásico llegaba de manera tempranera, a finales de octubre, durante la jornada 10. El partido acababa con el Real Madrid líder y entrenado por Xabi Alonso, con el Barcelona a 5 puntos. Mucho han cambiado las cosas desde entonces.

En aquella tarde en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé fue el encargado de abrir la lata en la primera mitad. Sin agotar los primeros 45 minutos, Fermín López empataba el encuentro para que, cinco minutos después, Jude Bellingham sellase el 2-1 definitivo.