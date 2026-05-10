Getafe, Girona y Rayo pelean por Giorgi Kochorashvili, excentrocampista del Levante

El centrocampista georgiano, con pasado granota, apenas ha tenido continuidad en el Sporting de Portugal y los tres clubes de LaLiga entran en la carrera por su cesión este verano

Giorgi Kochorashvili puede volver a LaLiga apenas un año después de salir del Levante rumbo al Sporting de Portugal. El centrocampista georgiano, de 26 años, no ha terminado de asentarse en Lisboa y el club portugués valora una cesión para que recupere valor competitivo.

Según publica A Bola, Getafe CF, Girona FC y Rayo Vallecano están atentos a su situación. Los tres clubes españoles ven en Kochorashvili una oportunidad de mercado para reforzar el centro del campo sin asumir una operación definitiva inmediata.

Giorgi Kochorashvili entra en la agenda de Getafe, Girona y Rayo Vallecano

El nombre de Kochorashvili vuelve a sonar con fuerza en España. El internacional georgiano llegó al Sporting de Portugal el pasado verano procedente del Levante, pero su primera temporada en el fútbol luso no ha tenido el protagonismo esperado.

El centrocampista ha disputado 25 partidos, aunque sin alcanzar los 1.000 minutos de juego, y ha firmado dos asistencias. Son cifras discretas para un jugador por el que el Sporting pagó 5,5 millones de euros y al que ahora pretende reactivar mediante una salida temporal.

Sporting de Portugal valora una cesión para revalorizar a Kochorashvili

La situación contractual del futbolista explica por qué el Sporting no contempla una venta apresurada. Kochorashvili tiene contrato hasta 2030, por lo que el club lisboeta conserva el control total de su futuro y puede permitirse buscar una fórmula intermedia.

La opción que gana fuerza es una cesión, posiblemente sin opción de compra, que permita al jugador recuperar minutos en una liga que conoce perfectamente. LaLiga aparece como el escenario más lógico por su experiencia previa y por el interés de varios clubes con necesidades en la medular.

Para el Sporting, una cesión tendría sentido deportivo y económico. El jugador no ha encontrado continuidad en Alvalade, pero todavía conserva cartel en España por lo que hizo en el Levante. Si vuelve a competir con regularidad, su valor puede crecer de nuevo.

Getafe CF ve en Kochorashvili una oportunidad para reforzar su columna vertebral

El Getafe aparece como uno de los clubes más interesados. El equipo azulón mira al mercado con la obligación de ajustar plantilla, equilibrar cuentas y reforzar zonas clave sin entrar en operaciones demasiado costosas.

Kochorashvili encaja por perfil. Es un mediocentro de recorrido, intenso en los duelos, capaz de abarcar mucho campo y con llegada cuando se libera cerca del área. No es un organizador puro, pero sí un futbolista útil para sostener partidos físicos y activar transiciones.

En el Coliseum, además, podría encontrar un contexto competitivo favorable para recuperar protagonismo. El Getafe suele valorar perfiles con energía, capacidad de trabajo y personalidad, cualidades que el georgiano ya mostró en su etapa en el Levante.

La gran incógnita está en el banquillo. El club azulón apunta a un verano de posibles cambios, por lo que cualquier operación dependerá también del entrenador elegido y del modelo de plantilla que se quiera construir.

Girona FC y Rayo Vallecano también miran a Kochorashvili

El Girona también aparece en la carrera. El club catalán afronta un mercado especialmente sensible, con dudas en el banquillo y la posibilidad de reajustar varias piezas en el centro del campo.

El Rayo Vallecano, por su parte, representa un destino muy interesante por intensidad y estilo competitivo. En Vallecas, el georgiano podría encajar en un equipo de presión, ritmo alto y mucha ida y vuelta, siempre que el nuevo proyecto mantenga una línea parecida a la actual.

Kochorashvili busca relanzar su carrera en LaLiga

El verano puede ser decisivo para Giorgi Kochorashvili. Con contrato largo en Lisboa, pero sin el protagonismo esperado, el georgiano necesita un destino donde jugar, recuperar confianza y demostrar que su paso por el Levante no fue un pico aislado.

Para Getafe, Girona y Rayo, la operación tiene sentido si llega en formato préstamo. Reduce el riesgo económico, permite incorporar un jugador con experiencia en España y abre la puerta a una posible opción de compra si el rendimiento acompaña.

El Sporting quiere revalorizarlo, el jugador necesita minutos y LaLiga ofrece el escenario ideal para reactivar su carrera. El ‘Capitán América’ puede estar ante una nueva oportunidad para volver a sentirse importante en España.