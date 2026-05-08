Míchel, el favorito del Ajax: el Girona puede perder al técnico que lo llevó de Segunda a la Champions

El club neerlandés sitúa al entrenador vallecano como prioridad para reconstruir su proyecto, mientras el técnico acaba contrato en junio y todavía valora su futuro en LaLiga

El Ajax ha señalado a Míchel Sánchez como su gran objetivo para el banquillo de la próxima temporada. Según avanza Fabrizio Romano, el técnico del Girona FC es la prioridad del club neerlandés para iniciar una nueva etapa.

La situación contractual abre la puerta al movimiento: Míchel acaba contrato en junio tras cinco años históricos en Montilivi. El entrenador aún no ha tomado una decisión definitiva y sigue valorando opciones antes de resolver su futuro.

Míchel Sánchez, prioridad del Ajax para reconstruir su proyecto

El Ajax busca entrenador y el nombre que más fuerza ha ganado es el de Míchel Sánchez. El club de Ámsterdam atraviesa una etapa de pérdida de peso competitivo en Países Bajos y quiere recuperar una identidad clara desde el banquillo.

Según Fabrizio Romano, el técnico del Girona es el candidato número uno de la dirección deportiva. El periodista italiano añade que el Ajax tiene una lista alternativa con otros tres nombres, pero que Míchel es la opción preferida en este momento.

Girona FC puede perder al entrenador de su etapa más histórica

La posible salida de Míchel tendría un enorme impacto en el Girona. El entrenador vallecano llegó al club en un contexto muy diferente, con el equipo en Segunda división y en una situación deportiva delicada, y terminó liderando el ciclo más brillante de la entidad.

En cinco años, Míchel cambió la dimensión competitiva del Girona. Logró el ascenso a Primera, consolidó al equipo en LaLiga y, en uno de los mayores hitos recientes del fútbol español, lo clasificó para la Champions League solo dos temporadas después.

Ese recorrido explica por qué su nombre ha entrado en el mercado europeo. No se trata solo de un entrenador con resultados, sino de un técnico que ha construido una idea reconocible: presión, valentía con balón, movilidad interior y capacidad para potenciar futbolistas dentro de una estructura colectiva.

Jordi Cruyff lidera la búsqueda del nuevo entrenador del Ajax

El interés del Ajax también tiene un componente importante en la figura de Jordi Cruyff, director deportivo del club neerlandés. Según la información procedente de Países Bajos, Cruyff quiere incorporar un técnico de primer nivel para sustituir al interino Óscar García.

En ese contexto, Míchel aparece como un perfil atractivo por su capacidad para trabajar con jóvenes, competir desde una idea ofensiva y reconstruir un equipo sin necesidad de renunciar al estilo. Es una lectura que encaja con la tradición del Ajax, aunque el club venga de temporadas muy irregulares.

Ajax y Girona esperan la decisión de Míchel Sánchez

El futuro de Míchel se ha convertido en uno de los asuntos más importantes del mercado de entrenadores. Para el Ajax, su llegada sería una apuesta fuerte por un técnico con identidad, energía y experiencia reciente en crecimiento de proyectos.

Para el Girona, en cambio, supondría afrontar el final de una era. El club catalán tendría que reconstruir su dirección deportiva desde el banquillo justo después de años de crecimiento histórico bajo el mando del técnico vallecano.

La decisión no parece inmediata, pero el interés ya es firme. El Ajax empuja, Míchel medita y el Girona espera. El banquillo de Montilivi puede vivir este verano uno de los movimientos más relevantes desde que el club llegó a la élite.