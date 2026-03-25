Míchel desvela que rechazó su fichaje por el Real Madrid: "Quedamos para firmar y no me presenté"

El entrenador del Girona, que acaba contrato a final de temporada, ha explicado la decisión tomada cuando dirigía al Rayo Vallecano, afirmando que "era lo que sentía en ese momento"

Míchel afronta las últimas nueve jornadas de LaLiga EA Sports con el Girona. Más allá de poder salvar matemáticamente la categoría y conseguir la permanencia en Primera División, el técnico madrileño tiene pendiente resolver su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada con la entidad catalana. Por otro lado, aprovechando el parón de selecciones, el exentrenador del Rayo Vallecano ha apuntado que rechazó al Real Madrid durante su etapa en el equipo que actualmente dirige Iñigo Pérez, argumentando el por qué de su decisión tomada.

Míchel, con el objetivo de los 42 puntos con el Girona

El Girona viene de perder en su visita a Osasuna, por un gol de Budimir en el minuto 80. Por ello, los de Míchel se han marchado al parón de selecciones siendo decimoterceros en la clasificación de LaLiga EA Sports con 34 puntos, a seis de la zona del descenso, que lo marca el Mallorca. En el regreso a la competición, el equipo catalán afrontará partidos de alta exigencia, como ante el Villarreal y Real Betis en Montilivi o el encuentro en el Bernabéu frente al Real Madrid. Además, el objetivo, como ha apuntado el técnico madrileño, son los 42 puntos, por lo que deberían de conseguir ocho más en las últimas nueve jornadas que restan de temporada. Más alla de eso, el exentrenador del Rayo Vallecano sigue pendiente de resolver su futuro, ya que acaba contrato a final de esta campaña y todavía no ha renovado con la entidad, quedando cada vez menos tiempo para que quede libre.

En este sentido, Míchel, en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna, fue preguntado por su futuro y su posible renovación con el Girona: "El objetivo tenemos que conseguirlo y todo el mundo está focalizado en mirar hacia los 42 puntos. El equipo, el entrenador, el director deportivo, todo el mundo en el club piensa lo mismo que yo, que lo más importante es la estabilidad y la seguridad de que el club continúe creciendo y, para eso, necesitamos llegar a los 42 puntos. Después hablaremos, porque somos personas, somos amigos y tenemos una relación especial, una relación más allá de lo profesional".

Míchel explica por qué rechazó al Real Madrid

De esta manera, Míchel, en una charla en el podcast de Youtube de Feeberse, explicó lo ocurrido durante su etapa dirigiendo al equipo franjirrojo: "Quedamos para firmar por el Real Madrid y no me presenté. Quería seguir en el Rayo Vallecano. Todo el mundo me decía 'vete al Madrid' y cuando llegó el momento le digo a mi padre: 'no voy'. Y no fui". Además, Paco Gracia, ojeador en el conjunto blanco en esa época, le apuntó al entrenador del Girona que "quedé contigo para comer y para firmar por el Real Madrid y no viniste".

Por ello, Míchel afirma que "era lo que sentía en ese momento. También muchas veces son los miedos y el sentirte protegido en tu barrio, como estaba yo con mis amigos, a ir a un sitio que no sabes lo que te vas a encontrar. Yo estaba encerrado en mi barrio, en mi zona de confort. Quizás vas allí y te salen las cosas mal o te salen muy bien. Yo creo que no hay que darle más vuelta".