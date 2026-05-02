Míchel habla claro sobre 'su' Girona: "Tienen que mejorar"

El técnico del cuadro de Montilvi admitió el estado mental del vestuario tras la derrota ante el Mallorca. "Todo el mundo está preocupado", declaró

El Girona tenía que hacer bueno este viernes el factor campo ante un Mallorca que era y es un rival directo por la permanencia en LaLiga EA Sports. Los gironís se encontraron con un Mallorca que empujó y dominó por momentos en el primer tiempo. Además Samú Costa puso por delante a los bermellones con un gol que a la postre fue definitivo.

El Girona mejoró en el segundo tiempo pero fue insuficiente y tras el partido, Míchel no escondió el palo que había supuesto en el equipo: "Después del partido todo el mundo está preocupado, pero es normal después del partido".

El Girona, tocado, recibe el mensaje de Míchel

Comentó Míchel que los jugadores del Girona tenían la sensación de haber hecho muchas cosas para no irse de vacío ante el Mallorca: "Los jugadores tienen la sensación de que han hecho muchas cosas para no perder el partido". Además el técnico del Girona, tan claro como es habitual en rueda de prensa, lanzó el dardo de que es necesaria la mejoría: "Pero hay cosas que tienen que mejorar. Y ya está".

Míchel sacó el lado positivo de que el Girona sigue dependiendo de sí mismo para permanecer una temporada más en Primera: "Tenemos que pensar que pequeños detalles hoy han estado en contra nuestra y nosotros somos capaces de darle la vuelta a estas tres derrotas, que han hecho que el equipo esté un poco más abajo en la clasificación y que todo esté muy igualado. Pero, pase lo que pase este fin de semana, nosotros dependemos de nosotros mismos. Eso es importante".

Míchel crítica a su equipo en la defensa del gol de Samú Costa

Un Míchel muy serio atizó la forma en la que su equipo defendió el gol de Samú Costa: "Para mí, en la primera parte ellos han estado un poco mejor en los duelos, pero pienso que han tenido tres ocasiones muy claras en la primera parte. Hemos hecho una jugada muy mala en defensa, la del gol, donde ellos son buenos y nosotros hemos estado muy mal en esa situación".

Míchel también se mostró ciertamente descontento con el nivel arbitral: "No, nosotros hemos hecho nuestro partido y ya está. Cada uno tiene su filosofía y no... Para mí, el partido ha sido más o menos normal y nosotros hemos podido hacer más cosas en ataque para ganar, para hacer goles, y hemos tenido muchas situaciones para hacer mejor las cosas. Para mí, la decisión en algunas jugadas es mejorable, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Queda poco, pero suficiente, para conseguir el objetivo que todo el mundo está deseando".

Imagen del encuentro entre Girona y Mallorca

La actitud de los jugadores del Girona

Por último el técnico del Girona valoró positivamente la actitud de sus jugadores y reconoció que ahí no radica el problema de los catalanes: "Jugamos por el alma de la gente, de nuestra gente. Siempre lo he dicho. Yo, siempre que preparo un entrenamiento, es por mi gente, porque es mi responsabilidad. Que estén orgullosos de nosotros y que estén bien representados por nosotros. Pero hoy he visto que todos los jugadores querían hacer las cosas bien. No he visto mala actitud en ningún jugador. Sentimiento de pertenencia, ya lo he dicho muchas veces, que si tú estás bien en un club es lo mismo que estés uno o diez años. Lo importante es que estés bien en este club y que quieras estar en este club".