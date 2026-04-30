La calculadora del Valencia: ¿Cuántos puntos necesita para asegurar la permanencia?

El conjunto de Carlos Corberán está muy cerca de sobrepasar la barrera de los 40 puntos que aseguraría casi la permanencia, pero posiblemente hará falta alguno más para no pasar apuros en las dos o tres últimas jornadas...

Los cuatro últimos puntos de seis posibles han dado bastante aire al Valencia en la lucha por la permanencia, pero con tantos equipos de abajo sumando y faltando todavía cinco jornadas por delante, todo hace indicar que los 39 puntos actuales no sirven todavía para garantizar la presencia un año más en Primera división.

"La preparación del partido es muy sencilla porque nos seguimos jugando la vida. Ya dije en la rueda de prensa anterior, después del partido, que 39 puntos no son suficientes. Por lo tanto, somos muy conscientes de nuestra situación y de que el Valencia sigue jugando la vida en cada partido. Así que eso facilita mucho los entrenamientos, la dinámica, la tensión competitiva, porque ser consciente de tu situación solo te puede ayudar", ha reconocido el propio Carlos Corberán hoy antes de medirse este sábado al Atlético de Madrid.

El calendario que le queda al Valencia

En estas cinco jornadas en el calendario del Valencia hay tres partidos en casa y dos a domicilio. Este sábado recibe en Mestalla a un Atlético de Madrid que reservará a sus mejores jugadores para el duelo del próximo martes en el Emirates Stadium, donde frente al Arsenal se jugará el pase a la final de la Champions League.

Después visitará San Mamés para enfrentarse al Athletic, volverá a casa contra el Rayo Vallecano, de nuevo viaje al País Vasco, en este caso a San Sebastián para acabar LaLiga ante el Barcelona.

¿Cuántos puntos serían necesarios para asegurar la permanencia?

Evidentemente esto va a depender en buena manera de los que consigan sumar los equipos que están por debajo como Levante, Sevilla, Mallorca, Alavés, Girona o Elche, pero vamos a hacer un repaso de lo que dice uno de los expertos en datos y estadística de LaLiga como es Fran Martínez (@LaLigaenDirecto).

Lo cierto es que este mismo sábado el Valencia podría alcanzar al salvación virtual, pues de sumar tres puntos y llegar a los 42, le daría un porcentaje del 99,61 de opciones de seguir en Primera división matemáticamente. Si lograra sumar cuatro puntos de los 15 posibles, tendrían un 99,9% y si son cinco o más, es decir, un mínimo de 44 puntos, la salvación estaría asegurada al 100%.

El peor de los casos: ¿Y si no llega a los 40 puntos?

Como decimos, todo esto parte de modelo aplicado en 20.000 simulaciones para cada escenario y que evidentemente puede variar al paso de cada jornada, pero a día de hoy, ganar al Atlético supondría la permanencia virtual. De no conseguirlo, con un solo punto de 15 posibles seguiría salvándose en un 87,96% de los escenarios, siendo del 97,54 en caso de poder sumar solo dos empates.

Pero es que incluso en el peor de los casos, el de no ser capaz de sumar ni un solo punto en los últimos cinco partidos, el Valencia tendría unas opciones de permanencia en el 68,31% de los casos. Aunque para tener que evitar sacar la calculadora y mayores sufrimientos, sin duda lo más recomendable es salir con todo el sábado en Mestalla contra el Atleti, sumar los tres puntos y dar prácticamente por cerrada la salvación.