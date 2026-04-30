Carlos Corberán teme por la permanencia del Valencia: "39 puntos no son suficientes"

El entrenador del Valencia no se fía de la distancia con el resto de competidores y busca los deseados 42 puntos

El Valencia se medirá al Atlético de Madrid en la jornada 34 mirando de cerca los puestos de descenso. El equipo che, después de la última victoria, se acerca a cumplir el objetivo de la permanencia. Pero Carlos Corberán no es ni mucho menos optimista con la situación y, hasta que no consiga los 42 puntos que apuntan a ser sinónimos de la salvación, teme por la permanencia. "39 puntos no son suficientes, el Valencia se sigue jugando la vida", declaraba en rueda de prensa el técnico del Valencia.

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El preparador valenciano fue preguntado si considera que una victoria sellaría la permanencia del equipo, a lo que respondió: "Nunca pienso en lo que puede pasar, me centro en que nuestro equipo haga lo posible para conseguir los 42 puntos, en ganar y que nos acerque a un resultado que deseamos". Corberán apuntó que la preparación del partido es “sencilla” porque el Valencia se sigue jugando la vida: "39 puntos no son suficientes, el Valencia se sigue jugando la vida, ser conscientes de la situación solo nos puede ayudar".

El Atlético de Madrid llega condicionado al choque frente al Valencia

El Valencia se medirá al Atlético de Madrid. Los rojiblancos empataron 1-1 ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League y se decidirá todo en la vuelta, un factor condicionante de cara al partido de LaLiga. "Uno siempre tiene que pensar en sí mismo y siempre espero la mejor versión del equipo que nos vamos a enfrentar. El Atlético de Madrid es un equipo que siempre te va a exigir, es competitivo, en los últimos diez años el Valencia solo ha ganado en una ocasión contra ellos en Mestalla. Eso te habla de la exigencia y esa es la mentalidad con la que vamos a jugar", dijo este jueves en la previa.

En ese sentido, el míster valencianista dijo que espera "un partido muy competitivo entre dos de los clubes más importantes del fútbol español". "Vi el partido de ayer, el del Elche, Sevilla... Para ver sus comportamientos y los detalles de los jugadores. Vienen de una victoria en LaLiga, el día del Sevilla me gustó pese al resultado. Vi un equipo jugando con atrevimiento y soltura ofensiva. El día del Elche el penalti y expulsión condicionó el partido", analizó.

Asimismo, el técnico no quiso hacer referencia a posibles rotaciones del equipo madrileño: "Todo lo que tiene que ver en un partido depende de la mentalidad. Estamos centrados absolutamente en nosotros y no en el rival".