Corberán apuesta por Meunier y el Valencia acelera en su contratación

Tras tener un acuerdo económico con Andrés García, el técnico che prefiere un perfil como el del lateral belga, que queda libre y con el que solo resta acordar la duración del contrato para que se convierta en nuevo jugador che

El Valencia tiene mucho que hacer en el lateral derecho. El próximo 1 de julio tan solo contará oficialmente con Dimitri Foulquier como efectivo para dicha demarcación tras las salidas de Renzo Saravia y Thierry Rendall, por lo que encontrar al menos un refuerzo (dos si acaba saliendo también Foulquier) es la prioridad del Valencia.

Y en esas andan Ron Gourlay y Lisandro Isei, cuyo favorito no es otro que Andrés García, pero la competencia por el futbolista del Aston Villa es enorme después de que Unai Emery haya dado el visto bueno a su salida en forma de cesión.

Andrés García tiene prisas

El flamante campeón de la Europa League vería con buenos ojos la opción del Valencia, de hecho ya tienen un acuerdo verbal entre club y jugador, que volvería a estar junto a su familia después de que saliera hace año y medio desde el Levante rumbo a Birmingham, pero no es la única opción que maneja y es por eso que el jugador ha apremiado al Valencia para que mueva ficha cuanto antes.

Sin embargo, Carlos Corberán no está totalmente convencido de perfil de Andrés García, según apuntaba Tribuna Deportiva, de ahí que el debate esté abierto en estos momentos. El futbolista del Aston Villa no quiere verse con la pretemporada empezada sin tener todavía definido su futuro, prefiere no tener que regresar a los entrenamiento en Birmingham e incorporarse desde el primer día con el que será su nuevo club la próxima temporada.

Meunier gusta a Corberán

El Valencia tiene que decidir en estas dos semanas si va de frente a por Andrés García o si busca otro perfil como viene demandando Carlos Corberán, y es que ha aparecido otro nombre en escena que poco tiene que ver con el valenciano, como es el de Thomas Meunier. Según ha informado '90 Minuts' de À Punt Radio, el experimentado lateral derecho belga es otra de las opciones que maneja la dirección deportiva del Valencia para reforzar su banda diestra.

De hecho, se trataría incluso del favorito de Carlos Corberán, que tiene en alta estima la gran experiencia del futbolista belga que ya sonó como posible refuerzo del Valencia hace ocho años, antes del Mundial de Rusia, donde completó un gran papel con Bélgica y finalmente se acabó quedando en el París Saint-Germain. Entonces el Valencia acabó fichando ese mismo verano a Cristiano Piccini, procedente del Sporting de Portugal a cambio de ocho millones de euros.

Las condiciones de Meunier

Ahora, Meunier está a poco más de dos semana de quedar liberado de su contrato con el Lille y todo apunta a que emprenderá una nueva aventura a sus 34 años. Según el medio valenciano, el club de Mestalla y el jugador tendría un acuerdo económico prácticamente perfilado a falta tan solo de entenderse en la duración del contrato.

En Lille, Meunier percibía en torno a dos millones de euros brutos y estaría buscando al menos un contrato por dos temporadas. En estos momento el belga se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y a la espera de resolver su futuro tras haber pasado por equipos como el PSG, el Borussia Dortmund, el Trabzonspor o el Lille.

De hecho, hace ocho años cuando ya sonó como posible fichaje del Valencia el futbolista reconoció que era una opción que le seducía. "Si tengo que bajar un poco mi nivel para poder estar en el campo, lo haré. Podría aspirar a un club como el Everton, el Valencia o el Dortmund", dijo en una entrevista RBFT ante una posible salida de París. Ahora, ocho años más tarde, esta posibilidad parece más real que nunca.