Unai Emery echa una mano al Valencia: da el visto bueno a la cesión de Andrés García

El lateral derecho valenciano saldrá del Aston Villa este verano para recuperar el protagonismo perdido en la 25/26; el club che es uno de los muchos pretendientes que tiene el ex del Levante, que tiene a su favor la baza de poder volver a casa

Andrés García es el futbolista deseado por el Valencia para reforzar este verano su lateral derecho, aunque no el único en la agenda. El Valencia tiene mucho trabajo por delante este verano para confeccionar una plantilla que pueda volver a competición europea, que será el objetivo del club blanquinegro para lo que tendrá que dar un salto de calidad.

Desde 2020 no juega el club che competición europea y esta temporada los de Carlos Corberán se quedaron a tan solo dos puntos del puesto de Conference League, luchando matemáticamente por esa posibilidad hasta la última jornada aunque los resultados de terceros no acompañaron. El club se quedó con la miel en los labios y ese regusto parece que ha servido para dar un paso adelante.

La plantilla che sufrirá varias remodelaciones y una de ellas será en el lateral derecho. El Valencia va a pasar de tener tres laterales diestros a solo uno con las salidas de Renzo Saravia y Thierry Rendall, ambos acaban contrato y el club no le ofrecerá una ampliación. Así, Dimitri Foulquier, con un año más, hasta el 30 de junio de 2027, será el único inquilino de esa demarcación a 1 de julio, aunque en Mestalla verían con buenas ojos su salida si llega una oferta acorde.

Muy poco protagonismo en el Aston Villa

El flamante campeón de la Europa League apenas ha jugado en su primera temporada completa en Birmingham. Tan solo ocho partidos oficiales (seis en la Premier League, uno en la Europa League y otro en la FA Cup) para apenas alcanzar los 109 minutos de juego en total entre suplencias y lesiones musculares.Cabe recordar que el Aston Villa pagó en enero de 2025 siete millones de euros por sus servicios al Levante, donde sí había rayado a un gran nivel despertado el interés de numerosos clubes.

Por todo ello, el club inglés ha dejado en manos de Unai Emery la decisión de una posible salida de Andrés García este verano, con el objetivo de que vuelva a ser protagonistas y tenga muchos minutos de competición. El técnico vasco ha dado su visto bueno y según apunta Tribuna Deportiva, el Aston Villa ya se ha puesto en contacto con el lateral para comunicarle que puede hablar con los clubes que estén interesados en él para salir cedido.

Visto bueno para su salida como cedido

Y uno de ellos es el Valencia, que viene siguiendo al exlateral del Levante desde hace mucho tiempo y ahora, con el 'ok' de Unai Emery y del club inglés, puede avanzar en las negociaciones con el futbolista valenciano. Pese a todo, el conjunto de Mestalla no es el único que anda tras sus pasos, sin ir más lejos, el Elche también lo tiene en su punto de mira, y varios clubes de Italia también ha mostrado interés, por lo que pretendientes no le faltarán este verano.

Sin embargo, el Valencia puede jugar con una baza que otros no pueden, como es volver a casa. El futbolista podría regresar a Valencia y estar junto a su familia, por lo que es una opción que agrada bastante a Andrés García. De hecho, la intención del jugador es la de no alargar mucho la decisión y tener elegido su nuevo destino antes de comenzar la pretemporada, para así tener las mismas garantías que el resto de sus compañeros.Según esta misma fuente, el Aston Villa estaría dispuesto a incluir en la operación una opción de compra, aunque no se antoja barata teniendo en cuenta la juventud del futbolista, que pagaron siete millones hace tan solo un año y medio y que por tanto tiene contrato en vigor hasta 2029.