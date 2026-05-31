El Valencia no da por perdido a Guido y direcciona el futuro de Javi Guerra

Carlos Corberán pide la continuidad del argentino en una videollamada a tres con Kiat Lim y Ron Gourlay; el Villarreal le ofrecería dos años de contrato y el club valenciano dos más uno opcional que podría mejorar sus condiciones salariales a largo plazo

El Valencia CF ya está inmerso de pleno en el diseño de su hoja de ruta de la próxima temporada. Lo hace con una idea muy clara que pasa por consolidar la columna vertebral del equipo antes de acudir al mercado.

En esa línea, dos nombres destacan por encima del resto. Guido Rodríguez y Javi Guerra se han convertido en las principales carpetas de una planificación que pretende dar continuidad al crecimiento experimentado por el equipo desde la llegada de Carlos Corberán.

Una videollamada a tres: Kiat Lim, Ron Gourlay y Corberán

Según diversas informaciones, en las últimas horas se habría producido una reunión telemática entre Kiat Lim, Ron Gourlay y el propio Corberán para fijar las líneas maestras del proyecto 2026/2027.

Esta reunión por videoconferencia ha resultado clave a la hora de abordar varios asuntos estratégicos, aunque hubo dos cuestiones que todos convinieron imprescindibles: asegurar la continuidad de Guido Rodríguez y evitar la salida de Javi Guerra.

Guido, la gran petición de Corberán

La situación del internacional argentino es uno de los asuntos que más preocupa en Mestalla. Guido aterrizó en Valencia en el pasado mercado invernal tras rescindir su contrato con el West Ham y su impacto ha sido decisivo. En apenas unos meses se ha convertido en una pieza indispensable para Corberán, aportando experiencia, equilibrio y liderazgo a una medular que dio un importante salto competitivo con su llegada.

Sin embargo, el centrocampista firmó únicamente hasta final de temporada y actualmente se encuentra de vacaciones -no ha entrado en la lista de Scaloni para el Mundial-, con su contrato expirado y valorando las diferentes opciones que tiene encima de su mesa para continuar su carrera.

Dos tanteos sobre su mesa

Sus representantes están manteniendo contactos con distintos clubes para resolver su futuro. En España, tanto Villarreal como Betis le tienen entre sus prioridades.

El club amarillo le ofrece un proyecto de Champions y un contrato en principio de dos años, hasta 2028, pero el jugador tiene unas pretensiones salariales bastante altas a las que no quiere llegar de momento. En cuanto al Betis, aún no ha hecho oferta, por lo que el argentino está esperando, según informa Diario de Sevilla.

Renace la posibilidad de seguir en Mestalla

En este río revuelto, destaca nuevamente la opción de continuar en Mestalla. En el Valencia son plenamente conscientes de la dificultad de la operación.

Las condiciones económicas del jugador siguen siendo elevadas y representan un importante obstáculo para las posibilidades del club. Aun así, la entidad no se rinde y le ha hecho llegar una propuesta de dos años más uno opcional que le permitiría mejorar sus emolumentos a largo plazo.

Corberán ha trasladado directamente a Ron Gourlay que considera a Guido el mediocentro ideal para liderar su proyecto y la intención es intentar acercar posturas durante las próximas semanas.

El Valencia juega además con una baza importante. El argentino conoce perfectamente el entorno, se ha sentido cómodo en la ciudad y ha comprobado de primera mano el crecimiento deportivo que está experimentando el equipo. Además, el objetivo de volver a pelear por Europa es un argumento que puede resultar determinante en la negociación.

Javi Guerra, patrimonio de presente y futuro

Si la continuidad de Guido es una prioridad, la permanencia de Javi Guerra se ha convertido prácticamente en una cuestión de Estado dentro de la planificación valencianista.

El centrocampista valenciano sigue despertando el interés de importantes clubes europeos, especialmente en Italia, donde varios equipos mantienen una monitorización concienzuda de su evolución. Sin embargo, el mensaje interno es contundente: el Valencia no quiere vender.

La dirección deportiva considera que Guerra debe convertirse en la cara visible del proyecto durante los próximos años. Su crecimiento, su identificación con el club y un peso cada vez mayor dentro del equipo han reforzado una postura que parece firme.

Además, el propio futbolista ha contribuido a calmar cualquier tipo de especulación sobre su salida. En declaraciones a la Cadena COPE, mostró su total intención de continuar. "Tengo contrato. Renové el año pasado y está claro que quiero quedarme aquí", afirmó. Su mensaje encaja perfectamente con los planes de la entidad.

El objetivo vuelve a ser Europa

La reunión entre Kiat Lim, Ron Gourlay y Carlos Corberán también sirvió para reafirmar la ambición deportiva del Valencia CF. Tras quedarse a las puertas de los puestos europeos, la intención es dar un paso adelante y presentar una candidatura mucho más sólida el próximo curso.

Para ello, el Valencia pretende combinar estas dos líneas de actuación que conjugan la necesidad de mantener a sus futbolistas más talentosos y reforzar aquellas posiciones que permitan elevar el nivel competitivo de la plantilla.

La sensación en Mestalla es que existe una mayor sintonía entre la propiedad, la dirección deportiva y el cuerpo técnico, circunstancia que está agilizando la toma de decisiones y permitiendo avanzar con mayor rapidez en la planificación.