La lista final de Argentina para el Mundial, con Messi y Lo Celso, sin Acuña, Mastantuono ni Guido Rodríguez

Dos días antes de que expirara el plazo máximo fijado por la Fifa y a tres de que la expedición deba salir en dirección a Kansas para la concentración previa a la magna cita, Lionel Scaloni desveló el gran misterio de quiénes serían los elegidos

Se especulaba con que podría apurar hasta el mismo sábado 30 de mayo, último día en que la Fifa permite anunciar los 26 jugadores que representarán a cada país clasificado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en menos de dos semanas. Finalmente, en la tarde del jueves en Argentina, madrugada del viernes en Europa, desvelaba Lionel Scaloni el secreto mejor guardado, filtraciones aparte: los 26 elegidos. Y hubo alguna sorpresa, con la coartada de las lesiones (como en el caso del ex sevillista Marcos Acuña, con una sobrecarga en los isquiotibiales), pero también víctimas del bajo rendimiento, casos del madridista Franco Mastantuono. Está Leo Messi, claro.

En clave bética, Giovani Lo Celso ha ganado el pulso a quien parecía su gran rival a priori, el mediapunta del Aston Villa Emiliano Buendía, mientras que los ex Guido Rodríguez, que ha abrochado el curso a buen nivel en el Valencia CF y no ha faltado en ninguna lista reciente (aunque no tenía minutos desde junio de 2024), y Germán Pezzella se quedan en tierra. Por parte nervionense, Marcos Acuña aparte, sigue entre los convocados el héroe de Qatar 2022 por el lanzamiento del penalti decisivo, Gonzalo Montiel. Obviamente, el recientemente rehabilitado tras su suspensión por dopaje 'Papu' Gómez, sustituto precisamente en el anterior Mundial del lesionado Gio Lo Celso, no entraba en ninguna quiniela. Sí va Valentín Barco.

El hipotético enfado de Scaloni con Acuña por forzar

A medio camino entre la leyenda urbana y la realidad, las malas lenguas en Argentina hablan de que Lionel Scaloni tenía sentenciado a Marcos Acuña desde hace días. Se lleva a otros tocados como el propio Leo Messi, Nahuel Molina o el 'Cuti' Romero, a sabiendas de que a lo mejor no podrá utilizarlos en los primeros partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero, a pesar de que la dolencia del 'Huevo' no es gran cosa, no lo esperará. y se lleva sólo en su puesto a Nicolás Tagliafico, aunque el Facu Medina puede ejercer ahí.

A sus 34 años, sin duda es la ausencia más sonada de la Albiceleste, pues estuvo en la secuencia de títulos iniciada con las dos Copas América y continuada con el Mundial de Qatar y la Finalissima. Al parecer, el ex deportivista pidió a Acuña que se reservara, ya que arrastraba molestias, en la final del Torneo Apertura que terminó llevándose Belgrano ante River Plate por 2-3, pero el carrilero zurdo quiso estar y fue titular, teniendo que retirarse a los 70 minutos con una contractura en el isquiotibilial. Una dolencia leve que, sin embargo, le cuesta su adiós a Estados Unidos, Canadá y México.

La lista definitiva de 26 jugadores que lleva Argentina al Mundial

La nómina completa de 26 elegidos por parte del seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, para la magna cita en tierras norteamericanas es la siguiente:

Porteros

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensas

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian 'Cuti' Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Centrocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo de Paul (Inter de Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Atacantes

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter de Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter).