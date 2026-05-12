Guido Rodríguez da un paso adelante: su futuro y la prelista de Argentina
El centrocampista del Valencia está en la preselección de Scaloni para el Mundial; su gran rendimiento desde su llegada a Mestalla ha cambiado el futuro del argentino, del ostracismo en Londres a volver a ser pretendido por varios clubes
Las federaciones de las 48 selecciones que disputarán el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enviaron este lunes a la FIFA la prelista oficial con los 55 jugadores seleccionados en este primer paso que desembocará en la lista final de 26 jugadores que se empezarán a conocer en apenas un par de semanas, dependiendo de la fecha elegida por cada selección.
En el caso de Argentina, la expectación es máxima, pues la actual campeona del mundo aspira a revalidar el título, y en el día de ayer se conocieron algunos de los nombres que están en esta prelista de Lionel Scaloni y de los que forma parte el valencianista Guido Rodríguez.
El doble campeón de la Copa América y campeón de la Copa del Mundo en 2022 ve así como sus posibilidades de poder estar en la que sería su última cita mundialista aumentan, aunque no lo tendrá fácil ya que la competencia es altísima. Falta un último paso, superar la última criba, pero el estar ahí ya demuestra que su movimiento el pasado mes de enero cambiando Londres por Valencia fue un acierto.
Casi dos años sin entrar en una convocatoria de Scaloni
El argentino no va convocado con Argentina desde el parón de septiembre de 2024, cuando la 'Albiceleste' disputó dos partidos valederos para la clasificación a este Mundial frente a Chile y Colombia, en los que el de Saénz Peña se quedó en el banquillo. Casi dos años sin aparecer por una convocatoria de Lionel Scaloni debido a la pérdida de protagonismo en el West Ham.
Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Guido llegó a Valencia y Corberán no dudo en darle minutos casi desde el primer momento. Tan solo lo dejó sin jugar en el primer duelo ante el Betis pues apenas llevaba unas horas en Valencia, pero contra el Real Madrid, en la siguiente jornada, ya disputó 18 minutos. Una semana más tarde, 32' ante el Levante y desde entonces titular indiscutible, desde la jornada 25 hasta hoy.
No cabe duda de que la llegada de Guido Rodríguez ha cambiado al Valencia. El conjunto de Corberán ha ganado en solidez y jerarquía con el argentino jugando en el centro del campo, logrando una segunda vuelta con muchos mejores resultados y puntos, pues son ya 25 los puntos conseguidos a falta de tres jornadas para acabar el campeonato por tan solo 17 de la primera vuelta.
Su futuro, por decidir
Además de conocer a finales de mayo qué pasará finalmente con Guido, si estará en el Mundial o no, también está por saber qué ocurrirá con su futuro. El argentino llegó en enero a Valencia con un acuerdo por seis meses, aunque con la predisposición a ampliar su vinculación una vez pasado este periodo. Sin embargo, el que el club todavía no haya logrado la salvación matemática y también el buen rendimiento del argentino, ha propiciado que su futuro siga abierto.
Varios clubes ya se han interesado por el centrocampista che, en LaLiga al menos Villarreal y Betis se han colocado bien por si acaso el argentino no renueva con el Valencia, pues lo cierto es que el futbolista es el que tiene la sartén por el mango.
La prelista de 55 jugadores de Argentina
Lionel Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para dar a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que defenderá el título el próximo verano pero la AFA incluso compartió en la nómina de 55 jugadores incluidos de momento por el seleccionador, en la que hay 20 campeones del mundo pero también muchos jugadores jóvenes, y algún que otro viejo conocido de nuestra liga como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul o, como no, Lionel Messi.
Esta es la prelista de 55 seleccionados:
Porteros:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensas:
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
Centrocampistas:
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
OMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio