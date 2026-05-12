Guido Rodríguez da un paso adelante: su futuro y la prelista de Argentina

El centrocampista del Valencia está en la preselección de Scaloni para el Mundial; su gran rendimiento desde su llegada a Mestalla ha cambiado el futuro del argentino, del ostracismo en Londres a volver a ser pretendido por varios clubes

Las federaciones de las 48 selecciones que disputarán el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enviaron este lunes a la FIFA la prelista oficial con los 55 jugadores seleccionados en este primer paso que desembocará en la lista final de 26 jugadores que se empezarán a conocer en apenas un par de semanas, dependiendo de la fecha elegida por cada selección.

En el caso de Argentina, la expectación es máxima, pues la actual campeona del mundo aspira a revalidar el título, y en el día de ayer se conocieron algunos de los nombres que están en esta prelista de Lionel Scaloni y de los que forma parte el valencianista Guido Rodríguez.

El doble campeón de la Copa América y campeón de la Copa del Mundo en 2022 ve así como sus posibilidades de poder estar en la que sería su última cita mundialista aumentan, aunque no lo tendrá fácil ya que la competencia es altísima. Falta un último paso, superar la última criba, pero el estar ahí ya demuestra que su movimiento el pasado mes de enero cambiando Londres por Valencia fue un acierto.

Casi dos años sin entrar en una convocatoria de Scaloni

El argentino no va convocado con Argentina desde el parón de septiembre de 2024, cuando la 'Albiceleste' disputó dos partidos valederos para la clasificación a este Mundial frente a Chile y Colombia, en los que el de Saénz Peña se quedó en el banquillo. Casi dos años sin aparecer por una convocatoria de Lionel Scaloni debido a la pérdida de protagonismo en el West Ham.

Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Guido llegó a Valencia y Corberán no dudo en darle minutos casi desde el primer momento. Tan solo lo dejó sin jugar en el primer duelo ante el Betis pues apenas llevaba unas horas en Valencia, pero contra el Real Madrid, en la siguiente jornada, ya disputó 18 minutos. Una semana más tarde, 32' ante el Levante y desde entonces titular indiscutible, desde la jornada 25 hasta hoy.

No cabe duda de que la llegada de Guido Rodríguez ha cambiado al Valencia. El conjunto de Corberán ha ganado en solidez y jerarquía con el argentino jugando en el centro del campo, logrando una segunda vuelta con muchos mejores resultados y puntos, pues son ya 25 los puntos conseguidos a falta de tres jornadas para acabar el campeonato por tan solo 17 de la primera vuelta.

Su futuro, por decidir

Además de conocer a finales de mayo qué pasará finalmente con Guido, si estará en el Mundial o no, también está por saber qué ocurrirá con su futuro. El argentino llegó en enero a Valencia con un acuerdo por seis meses, aunque con la predisposición a ampliar su vinculación una vez pasado este periodo. Sin embargo, el que el club todavía no haya logrado la salvación matemática y también el buen rendimiento del argentino, ha propiciado que su futuro siga abierto.

Varios clubes ya se han interesado por el centrocampista che, en LaLiga al menos Villarreal y Betis se han colocado bien por si acaso el argentino no renueva con el Valencia, pues lo cierto es que el futbolista es el que tiene la sartén por el mango.

La prelista de 55 jugadores de Argentina

Lionel Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para dar a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que defenderá el título el próximo verano pero la AFA incluso compartió en la nómina de 55 jugadores incluidos de momento por el seleccionador, en la que hay 20 campeones del mundo pero también muchos jugadores jóvenes, y algún que otro viejo conocido de nuestra liga como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul o, como no, Lionel Messi.

Esta es la prelista de 55 seleccionados:

Porteros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensas:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Centrocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros:

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

OMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio