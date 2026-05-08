Ante las dudas de Guido Rodríguez, reaparece Enzo Barrenechea

Mourinho ha dejado prácticamente de contar con el argentino, al que ya mueven desde Lisboa, viendo la posibilidad de regresar al Valencia como una vía para que no pierda valor, sobre todo si Guido finalmente no renueva

Hace ya dos temporadas que Enzo Barrenechea pasó por el Valencia, adonde llegó cedido por el Aston Villa. El mediocentro de Villa María dejó un gran sabor de boca en Mestalla, tanto que hizo que su cotización en el mercado subiera e hiciera imposible el anhelo del club valencianista de poder contar con él durante una campaña más.

Lo cierto es que el argentino también se mostró encantado con el club y la ciudad reconociendo que no le importaría continuar su carrera como jugador del Valencia pero poco tenía él que decir, puesto que el Aston Villa, donde no contaba para Unai Emery, tenía la última palabra. Como es lógico, el conjunto 'villano' intentó sacar la máxima tajada por el joven centrocampista de 24 años.

Mourinho se olvida de Barrenechea y ya lo ven fuera del Benfica

Finalmente, Enzo Barrenechea acabó firmando una nueva cesión, ventajosa para el club inglés, con el Benfica, que pagó tres millones de euros por su préstamo además de guardarse una opción de compra cifrada en 12 millones de euros si cumplía varios objetivos, como así ha sido. Pero desde Portugal ya apuntan que el argentino no seguirá en Lisboa la próxima temporada, dando esperanzas al Valencia, y sobre todo al valencianismo, con una posible vuelta a Mestalla.

Y es que el internacional argentino ha perdido mucho peso en el juego de José Mourinho. Pese a que ha participado en un total de 43 encuentros, siendo titular desde el inicio de la temporada, una lesión de hombro lo sacó del once a principios de enero y desde entonces, ya no es el mismo. En el últimos mes apenas ha jugado un total de 45 minutos en los últimos cuatro partidos de la liga portuguesa y solo cinco minutos en la eliminatoria de Champions League frente al Real Madrid, donde los lusos cayeron eliminados.

Todo ello ha llevado al Benfica a tomar ya la decisión, según asegura el diario A Bola, de empezar a mover al jugador en el mercado con la intención de poder recuperar cuanto antes los 15 millones de euros invertidos en su fichaje, aunque tampoco descartan, llegado el caso, tener que aceptar una salida provisional.

En el Valencia encajaría como sustituto de un Guido Rodríguez que no se decide

Esto abriría las puertas a una posible nueva cesión al Valencia el próximo verano, donde el jugador fue muy importante, aunque evidentemente debería entrar en los parámetros económicos del club che, posiblemente bajo la fórmula de un préstamo con opción de compra.

Sobre todo teniendo en cuanta que la continuidad de Guido Rodríguez no está asegurada en el Valencia. El argentino ha dejado claro que se siente valorado y a gusto en el club y en la ciudad, pero todavía no ha firmado su renovación, y todo indica que así se llegará hasta el mes de junio. Al campeón del mundo no le faltan novias, en la propia Liga Villarreal y Betis se han posicionado, y jugar la Champions siempre es un aliciente... Veremos que ocurre con Guido, pero Barrenechea vuelve a la órbita de Mestalla.