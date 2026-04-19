Guido Rodríguez da pistas sobre su futuro con su último mensaje: "Tú decides"

El centrocampista argentino del Valencia, que acaba contrato en junio y tiene abierta varias opciones, deja una misteriosa frase en sus redes sociales que muchos han interpretado en torno a su futuro

El futuro de Guido Rodríguez se ha convertido en el tema de actualidad en un Valencia que se ha visto de nuevo metido en la lucha por la permanencia tras dos derrotas consecutivas y los triunfos de equipos de la zona baja de la tabla. El futbolista argentino, que llegó a Mestalla en el mercado de enero, se ha convertido en pieza fundamental para Carlos Corberán y este mismo sábado ha dejado un enigmático mensaje en sus redes sociales que intenta interpretar la afición che en clave de su futuro.

"La fe y el miedo te piden lo mismo: que creas en algo que no ves. Tú decides", es la frase que ha compartido el argentino en una 'storie' de Instagram y que se presta a muchas interpretaciones, tanto en lo deportivo y colectivo, ya que el valencianismo debe creer más que nunca en la salvación, como en su futuro próximo, ya que solo tiene contrato hasta el 30 de junio y debe decidir si renueva por el Valencia o bien afronta otra aventura, con Villarreal y Betis muy atentos.

Mientras tanto, el futbolista sigue enfocado en lo que ocurre dentro del terreno de juego y el próximo ante el Mallorca, tal y como comentó en los medios oficiales del club che: "El equipo está bien, entrenando y haciendo todo el esfuerzo posible para estar todos a punto, al 100%. El equipo está motivado, esperando al partido. Tenemos ganas de que llegue ya el partido contra el Mallorca. Estamos muy motivados. Toda esa frustración que sentimos después de perder ante el Elche, tanto nosotros como el club, la afición... tenemos que transformarla en algo positivo y tirar hacia delante. Somos los primeros que queremos que llegue el encuentro ante el Mallorca para transformar esa frustración en empuje, motivación y entrega. Personalmente, tengo muchas ganas".

El parón por la Copa viene bien

"Se hace más largo porque hay más días, pero hay que ver lo positivo y son más días para trabajar y poder dejar atrás esa 'bronca' del último partido, y estamos mirando al partido del Mallorca".

Ganas de volver a la senda del triunfo

"Las ganas es lo que más tenemos que tener. Estamos trabajando para hacerlo lo mejor posible en Mallorca. Nos quedan siete partidos muy importantes para nosotros. Tenemos que ir paso a paso. El partido del martes es muy importante para nosotros y lo estamos tomando con esa incumbencia".

La importancia de la mentalidad

"Eso es lo principal. Tenemos que tener una mentalidad ganadora, de estar todos juntos y de creer siempre hasta al final, los partidos duran 90-95 minutos y eso es lo más importante".

El descenso, muy apretado

"Está todo apretado en LaLiga. Ningún partido es fácil de ganar y menos con estas distancias. Sabemos lo vital que es este partido para nosotros y lo estamos tomando con esa importancia. Estamos preparados para sacar esa dificultad adelante. Tenemos que estar a la altura y estoy seguro de que lo vamos a estar para sacar estos partidos y terminar tranquilos".

El Mallorca

"Lo están haciendo bien, sacaron resultados, que era lo que necesitaban. Va a ser difícil, pero estamos trabajando en sus virtudes y defectos. Tenemos que ir a por el partido y tratar de imponer nuestro juego. Demichelis coincidió con Beltrán en River Plate".

El asado que invitó al equipo

"Cuando algunos jugadores llegan, pagan una comida y, desde que llegué, me comentaron lo del asado. En el parón lo organizamos. Estaba justo mi padre y vino a prender el carbón antes para que nos diera tiempo. Es importante también para que el grupo esté unido, pasar un buen rato y despejar un poco la cabeza del fútbol".