"Por suerte apareció el Sevilla y no fiché por el Valencia"

Vicente Iborra desvela que tuvo la posibilidad de recalar en Mestalla gratis antes de firmar por el club de Nervión. Ni mucho menos se arrepiente, pues no le parecía "ético" abandonar de ese modo el Levante para irse a su gran rival

Durante cuatro temporadas, Vicente Iborra defendió la camiseta de un Sevilla FC con el que hizo historia. Fue pieza importante en las tres Europa League conquistadas a las órdenes de Unai Emery entre 2013 y 2016, dejando además un importante pellizco económico con su traspaso el año siguiente al Leicester City, que pagó 15 millones de euros por sus servicios. En total, vistió de blanquirrojo en 173 partidos, en los que firmó 30 goles y 13 asistencias. Por ello, un trozo de su corazón se quedó en Nervión, como siempre ha reconocido. Pero el club de su vida no es otro que el Levante.

El de Moncada se formó en las categorías inferiores del club granota, con el que debutó como profesional en la 07/08. Después estuvo cinco temporadas más en sus filas, consiguiendo un ascenso y contribuyendo a firmar una de las mejores temporadas de la historia del conjunto de Orriols en Primera división. Por ello, cuando su gran rival, el Valencia, llamó a su puerta, decidió no escuchar la propuesta che. Una fidelidad a unos colores que cada vez se ve menos en el fútbol actual.

Los recuerdos de Iborra: "Lo que viví en el Sevilla fue espectacular"

Iborra pudo cambiar de barrio en la capital del Turia como agente libre, con lo que ello conlleva a la hora de poder ganarse un mejor contrato. Pero en su lugar, prefirió poner rumbo al Sánchez-Pizjuán y asegurar una ganancia a su equipo, que percibió 4 millones de euros por su traspaso. Así lo ha explicado él mismo en la Cadena Ser.

"Fue en 2012, meses antes de ser fichado por el Sevilla, pude haber esperado un año e irme libre al Valencia. No me parecía ético, no me parecía correcta la forma de salir. Para mí el Levante era muy importante y afortunadamente vino el Sevilla y pagó la cláusula y lo que viví en Sevilla fue espectacular. Para mí el Levante era muy importante y en caso de salir no era la mejor de las maneras", confesó.

Una carrera también exitosa lejos del Sevilla FC

Tras su paso por Nervión y por el citado Leicester City, donde jugó una campaña y media, el ex centrocampista regresó a España para firmar por el Villarreal, con el que levantó su cuarta Europa League, otra vez con Emery como entrenador. Y después de tres temporadas y media en el 'submarino amarillo', regresó por primera vez al Levante en 2022, con la misión de lograr un ascenso que rozó con las manos.

Cumplió su promesa con el Levante, donde ahora se abre paso como técnico

Aún tuvo tiempo para vivir una nueva experiencia en el extranjero en la 23/24 y conquistar la Conference League con el Olympiacos de José Luis Mendilibar. Y hace dos veranos, formalizó su segundo regreso al Levante para, ahora sí, dejarlo en la máxima categoría. Tras ello, con 37 años, tomó la decisión "quizá precipitada" de colgar las botas. Y ahora se prepara para ser entrenador, ejerciendo en el recién concluido curso como ayudante en la primera plantilla del conjunto granota, tanto con Julián Calero como con Álvaro del Moral y Luís Castro, en el gran héroe de la permanencia.