Iborra: "No pude volver al Sevilla por temas de contrato"

Vicente Iborra vuelve a "casa" por Navidad. El valenciano lo hará con la elástica amarilla del Villarreal CF y será la primera vez que viste el Ramón Sánchez-Pizjuán desde que se marchara del Sevilla FC en el verano de 2017. Iborra es un jugador muy querido por la afición hispalense ya que fue parte fundamental de la consecución del tricampeonato de Europa League consecutivo.

El exsevillista jugó en todas las posiciones que sus entrenadores le pidieron y defendió la camiseta del Sevilla en 172 ocasiones, dejando 30 goles en la retina de los sevillistas. Entre ellos, los hay muy especiales como aquel que anotó en el Benito Villamarín para decantar un derbi o el que marcó ante el Borussia Mönchengladbach en unos dieciseisavos de Europa League.

Curiosamente cuando se cumplen tres años desde que Iborra, con la camiseta del Sevilla, se convirtiera en el primer jugador que anota un hattrick a domicilio partiendo como suplente, ha hablado para los micrófonos de El Pelotazo de Canal Sur. Tras cuatro años sin pisar la que es su casa, el excapitán del Sevilla admite que "Será especial. Lo que viví en Sevilla, lo que engloba al Sevilla es especial y será un día bonito. He tenido la suerte de participar en muchos partidos allí de visitante y de local. Es un campo que te lleva solo, en el que te sientes invencible y eres capaz de ganarle a todo el mundo. Ha sido un orgullo vivir esos momentos"

El mediocentro del Villarreal también se atrevió a definir a los de Nervión como "una plantilla muy completa, un equipo muy físico, difícil de superar, en defensa bien trabajado y tiene recursos. Es vertical con gente rematadora€". No es la primera vez que Iborra habla sobre 'su' Sevilla, el valenciano siempre tiene buenas palabras para el que fue su equipo.

Sobre su sonada pero incompleta vuelta a Nervión, Iborra confiesa que hubo conversaciones pero sin acuerdo. "Había gente que quería que volviera. Por tema de mi contrato no fue. Hubo un traspaso y eso ya no depende de mí. Se me transmitió el interés del Sevilla en dos ocasiones, en verano y navidad. Por lo que fuera, no fue"

El que fuera capitán del equipo andaluz se volverá a ver las caras el próximo domingo con sus excompañeros Carriço y Banega de los que comentó no haber tenido contacto desde que se marchó. También volverá a verse las caras con la que fuera su afición y enfrente tendrá una nueva plantilla del Sevilla. De la que comentó ver preparada para conseguir grandes objetivos "La plantilla del Sevilla es bastante más completa que la del Leicester campeón de Liga. Jugando en el Sevilla, puede pasar de todo y si alguien puede hacer algo grande, ése es el Sevilla".