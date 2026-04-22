Un espía sobre García Plaza en el Levante para la final ante el Sevilla: Iborra conoce todos sus 'secretos'

El hoy técnico nervionense estuvo tres campañas en el club granota, donde fue una figura clave en la consolidación en la elite del ex centrocampista sevillista, ahora ayudante técnico de Luís Castro.

El Sevilla FC se juega la vida este jueves ante el Levante en el Ciutat de València, a partir de las 19:00 horas. Cada partido será una 'final' hasta la conclusión de LaLiga en busca de la permanencia. Pero el hecho de tener enfrente a un rival directo aumenta la trascendencia del choque. De ganar o perder en la capital del Turia depende dejar al conjunto granota a ocho puntos de distancia o verlo acercarse a tan solo dos. No hay dudas: la cita es vital.

Luis García Plaza ya ha anunciado que no se realizará muchas modificaciones en su once con respecto al encuentro frente al Atlético de Madrid. Pero al mismo tiempo dejó entrever algún "matiz diferente" para poder sorprender a un rival que atraviesa por un gran momento, especialmente en su estadio, donde ha firmado tres victorias y un empate en sus cuatro últimos compromisos.

Un punto a favor del técnico madrileño podría ser su conocimiento del Levante, en cuyo banquillo se sentó durante tres temporadas. Aunque la realidad es que de aquello han transcurrido ya 15 años y el club azulgrana ha cambiado bastante desde entonces, por no decir el equipo. En cambio, Luís Castro, el técnico portugués que ha hecho creer en el milagro en Orriols, sí tiene a su lado a un 'espía' que conoce muy bien los métodos del entrenador sevillista, como es Vicente Iborra.

La primera experiencia de Iborra en los banquillos

Tras poner fin el pasado verano a su tercera etapa en el club valenciano y colgar las botas, el de Moncada ha ejercido en el presente curso como ayudante técnico de Julián Calero, primero, y ahora de Luís Castro, tras un breve paréntesis formando tándem junto a Álvaro del Moral, que regresó al filial. Conocido por todos es también su pasado en el Sevilla FC, donde militó cuatro campañas y levantó tres Europa League de la mano de Unai Emery. Pero en sus primeros pasos como profesional fue precisamente García Plaza uno de sus mentores.

En un Levante en crisis y sin posibilidad de realizar inversiones para reforzarse, el de Moncada dio el salto al primer equipo en la campaña 07/08. En concretó, debutó en el mes de enero, a mitad de curso, en Copa del Rey, dándole la alternativa el italiano Giovanni De Biasi. Luego también contó para José Moreno, que fue quien acabó la campaña en el banquillo, y llegó a disputar 14 partidos y poco más de 500 minutos en LaLiga, sin poder evitar el descenso.

Iborra jugó 84 partidos y casi 6.000 minutos a las órdenes de García Plaza

Pero fue al curso siguiente cuando el ex sevillista se consolidó en la elite. Con solo 20 años, se convirtió en pieza clave para García Plaza, participando en 31 encuentros y casi 2.000 minutos en Segunda división, en los que firmó tres goles. Pero mayor fue incluso su contribución al ascenso logrado en la 09/10, con más de 2.600 minutos jugados en 36 partidos en total.

Unos problemas de espalda le lastraron en su regreso a Primera división y el hoy técnico del Sevilla FC no pudo contar con él hasta el mes de enero, si bien acabó sumando 1.261 minutos en 16 choques. Tras alcanzar una holgada permanencia, el preparador madrileño hizo sus maletas y sus caminos se separaron. García Plaza firmó por el Getafe e Iborra permaneció otras dos campañas en un Levante al que regresó primero en la 22/23, cedido por el Villarreal, y por última vez en 2024, tras su aventura en el Olympiacos griego.

En el recuerdo de ambos quedan los 84 partidos, y casi 6.000 minutos de juego, en los que García Plaza confió en el ex capitán granota, al que mañana jueves tendrá en el banquillo de enfrente. Sin duda, conocerá de sobra esos "matices" que el técnico madrileño asegura manejar para poder sorprender a un rival que, como el Sevilla FC, afronta un partido decisivo en la lucha por la permanencia.