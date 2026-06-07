La indecisión del Sevilla acerca a Marius Marin a un inesperado mercado

El internacional rumano estuvo cerca del club de Nervión, pero su lesión frenó las negociaciones avanzadas por Antonio Cordón y ahora, tras no renovar con el Pisa, podría marcharse de Europa como agente libre en busca de los 'petrodólares'

Antes de hacer las maletas, Antonio Cordón dejó varias gestiones avanzadas de cara a la próxima campaña. Aunque el paso del extremeño por el Sevilla FC ha sido realmente decepcionante, su relevo en la dirección deportiva, José Ignacio Navarro, se ha encontrado parte del trabajo hecho con los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, que reforzarán la defensa tras no renovar con Getafe y Le Havre, respectivamente. A ello, además, hay que sumar el principio de acuerdo por Patrik Mercado, cifrado en 6 millones de euros, que Independiente del Valle quiere hacer valer a toda costa, pese a la grave lesión del ecuatoriano.

Del viaje de Antonio Cordón a la lesión de rodilla que lo cambió todo

Otro contratiempo físico, por su parte, fue lo que frenó igualmente la negociación con el también centrocampista Marius Marín, que se encontraba bastante adelantada pero no firmada. Cordón llegó a viajar a Italia para dejarlo todo perfilado, en otro rápido movimiento para hacerse con el internacional rumano de forma gratuita. Pero tras dicho desplazamiento, el futbolista de Timisoara sufrió una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda a mediados de marzo y ya no volvió jugar en toda la temporada, perdiéndose en total nueve partidos.

En principio no se trataba de nada grave, pero el hecho de que haya permanecido más dos meses sin pisar un terreno de juego, unido a la parálisis que sufrió el club mientras duró el frustrado proceso de venta a Sergio Ramos, hizo que el Sevilla FC se echara atrás. Aún así, a mediados de mayo se apuntó que Marin viajaría hasta la capital hispalenmse para aclarar su estado con un exhaustivo reconocimiento médico, del cual dependería su fichaje. Pero desde la entidad de Nervión negaron dicha información y, efectivamente, al mediocentro no se le ha visto el pelo.

Despedido con honores en el Pisa

En su lugar, el ex del Sassuolo, que fue el club que lo llevó muy joven al fútbol italiano, se ha encargado de despedirse en varias publicaciones a través de sus redes sociales de la afición del Pisa. No en vano, allí ha sido un futbolista importante, llegando a disputar 268 partidos a lo largo de ocho temporadas. Pero ya antes de consumarse el descenso del conjunto 'nerazzurro' a la Serie B tenía decidido no renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio, cambiar de aires, aprovechando su carta de libertad para buscar, a sus 27 años, el que puede ser el gran contrato de su carrera.

El Al-Fayha ya se mueve y hay más equipo de Arabia Saudí interesados

No será salvo sorpresa en el Sánchez-Pizjuán. Y puede que tampoco siga en Europa, pese a su buen cartel. Al contrario, Marin podría anteponer en la balanza el aspecto económico y poner rumbo a Arabia Saudí. Así lo aseguran varios medios del país asiático, que citan a su vez al portal rumano GSP. En concreto, se apunta el interés del Al-Fayha, que acabó décimo en la pasada Saudi Pro League y cuenta en sus filas con el español Jason Remeseiro, ex de Valencia o Alavés, entre otros.

Pero el equipo entrenado por el portugués Pedro Emanuel, de la provincia de Riad, no es el único que estaría tras los pasos del rumano. Según ha declarado su agente, hay hasta tres clubes interesados: uno de la capital y otros dos de la región oriental, donde se encuentran el Al-Qadsiah, el Al-Ettifaq o Al-Fateh. De este modo, se aseguraría un importante salario después de haber estado muy cerca de recalar en LaLiga y vestir de blanquuirrojo.