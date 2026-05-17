El fichaje de Marius Marin por el Sevilla se decide esta semana: el último servicio de Antonio Cordón

El rumano será sometido en estos próximos días a un minucioso reconocimiento médico como último trámite previo a su contratación, en la cuarta y última gestión cerrada por Cordón antes de pausar la planficación de la 26/27 a la espera de Marc Boixasa

Todos los debates en el Sevilla FC se encuentran congelados a expensas de que el equipo de Luis García Plaza rubrique su portentosa reacción en las tres últimas jornadas con algún puntito más en las dos citas que quedan para el final de LaLiga EA Sports ante Real Madrid, este domingo en Nervión, o contra el RC Celta, la próxima semana en Balaídos. No obstante, el contexto se antoja bastante definido en dos cuestiones: la nueva propiedad llegará con Marc Boixasa como nuevo arquitecto deportivo y la cantada salida de Antonio Cordón pulsó desde hace semanas el botón de pausa de la planificación de la 26/27 con cuatro fichajes cerrados. El último de ellos, el del pivote Marius Marin.

Marius Marin pasará en los próximos días el reconocimiento médico con el Sevilla FC

En febrero, el Sevilla FC hizo oficial la contratación del mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado, pero su gravísima lesión de rodilla deja la operación condicionada a las minuciosas pruebas médicas a las que el club nervionense someterá al joven jugador del Club Independiente del Valle. Lo mismo hará con Marius Marin, mediocentro defensivo que termina su contrato con el Pisa Sporting Club el próximo 30 de junio y cuyo estado físico también preocupa debido a unos problemas de rodilla que han resultado ser más serios de lo previsto inicialmente. Si todo va bien, el rumano se uniría a los fichajes a coste cero de los defensores Juan Iglesias (Getafe CF) y Arouna Sangante (Le Havre).

Como desde hace meses viene informando puntualmente ESTADIO Deportivo, hay un principio de acuerdo para la contratación de Marin por el Sevilla FC a la espera de ese reconocimiento médico que tendrá lugar esta próxima semana, según han asegurado fuentes de la negociación citadas por por la Agencia EFE en la información adelantada este pasado sábado para confirmar ese cuarto fichaje que Antonio Cordón dejó cerrado antes de pausar la planificación después de confirmar que no seguirá como director deportivo en la venidera 2026/2027.

En Nervión miran de reojo el Pisa - Napoli de la Serie A: Marin, dos meses después

El internacional absoluto por la selección de Rumania Marius Marin (27 años) sufrió un esguince de rodilla a mediados del pasado mes de marzo, en un choque de la Serie A que enfrentaba al Pisa y al Cagliari. Cuando pidió el cambio todo el mundo se temió lo peor y luego, la preocupación ha ido aumentando de nuevo en el transcurso de una baja que se ha ido alargando más de lo esperado y que roza ya los dos meses de duración entre noticias que hablaban de posible afectación ligamentosa.

Su presencia en la convocatoria para el encuentro de la pasada jornada contra el Cremonese fue un alivio, aunque no jugó, y este domingo podría reparecer contra el Nápoles (mediada la segunda mitad sigue en el banquillo). El Pisa afronta este final de curso sin nada en juego, pues ya está descendido matemáticamente a Serie B; pero Marin tiene la intención de despedirse de la mejor manera del conjunto toscano: desde el terreno de juego y defendiendo una camiseta que ha defendido ocho temporadas.

Es uno de los capitanes, es el extranjero con más partidos (268) en la historia del club pisano y acaba de ser convocado por nuevo seleccionador rumano, Gica Hagi, para un amistoso contra Gales el próximo 6 de junio en Bucarest; pero su fichaje por el Sevilla FC dependerá de lo que dictaminen los médicos en los próximos días. Será el último de los fichajes de Antonio Cordón, a partir de ahí, todo lo demás queda en manos de Marc Boixasa.