Villarreal B 2-0 Sevilla Atlético: Mejoría estéril que confirma el 'farolillo rojo'

El filial sevillista, colista a falta de un jornada, cayó en su visita al Villarreal B en un partido resuelto en la primera parte y con una mejoría en la reanudación que no sirvió para tener opciones

El Sevilla Atlético sufrió su vigésima derrota (2-0) en esta temporada para olvidar en su visita al filial del Villarreal, que se encuentra en el otro extremo de la tabla, en posición de 'play offs'.

A falta de una jornada, se consolida como colista tras el empate del Sanluqueño, ya a tres puntos de ventaja, tras un partido resuelto en la primera parte con dos goles de los locales. Es cierto que los nervionenses dieron un pase al frente en la segunda mitad del partido y que disfrutaron de ocasiones, pero también que resultó una mejoría completamente estéril ante un rival ya relajado.

Dos goles del Villarreal B antes de la media hora

De esa forma, los de Albelda tomaron el control del partido desde primera hora y dominaron hasta el descanso tanto en posesión como en ocasiones. Así, tras resistir los nervionenses el cuarto de hora inicial, el Villarreal tradujo su dominio y presión adelantada en el 1-0, obra de Albert García en el 17' tras robar el esférico cerca del área y batir a Rafa Romero en su salida.

Sin tiempo para la reacción sevillista, solo ocho minutos después, Nizar culminó una acción colectiva de los castellonenses para abrir brecha en el marcador y dejar el encuentro encarrilado. La réplica visitante llegó con un lanzamiento a balón parado de Miguel Sierra que a punto estuvo de convertirse en el 2-1, si bien se llegó al descanso con 2-0.

Crecimiento del Sevilla Atlético sin premio

En la reanudación, se vio a un Sevilla Atlético más atrevido y ofensivo y gozó de llegadas para haber acortado distancias en el marcador, más casi siempre se topó con la ordenada defensa amarilla.

Así las cosas, Manuel Ángel, recién renovado en Nervión, acarició el 2-1 con un disparo cruzado detenido por el meta Rubén Gómez, y después Miguel Sierra casi encuentra la escuadra de la portería local con un poderoso disparo lejano que se marchó de nuevo por centímetros. Ninguno de los intentos dio esperanzas a los sevillistas, que cayeron nuevamente y suman cuatro partidos sin ganar.

Ficha técnica:

Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Ives Valou, Eneko; Gaitán (Bonafé, m. 86), Diatta (Facundo Viveros, m. 80), Maciá, Nizar (Thiam, m. 80); Albert García (Pau Cabanes, m. 72) y Hugo López (Eto'o, m. 86).

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Espiñeira, Valentino, Sergio Martínez (Jalade, m. 56), David López. Lulo Da Silva, Edu Altozano (H. Ortiz, m. 56), Nico Guillén (Lociga, m. 72), Miguel Sierra; Manuel Ángel y Álex Costa.

Goles: 1-0 (18') Albert García; 2-0 (25') Nízar.

Árbitro: Marcelo Ibáñez Juárez (Comité murciano). Mostró amarillas a Nico Guillén y Miguel Sierra.