Huesca y Real Zaragoza ya piensan en Primera RFEF: quieren evitarse en el mismo grupo si descienden

Los dos clubes aragoneses empiezan a preparar un escenario dramático fuera del fútbol profesional y buscarían competir en grupos distintos para facilitar el regreso a Segunda división

La SD Huesca y el Real Zaragoza todavía no han descendido matemáticamente, pero el escenario empieza a ser muy delicado. A falta de tres jornadas, los oscenses están a tres puntos de la permanencia y los blanquillos, a cuatro, con el Cádiz CF marcando la salvación.

Según informa Sport Aragón, ambos clubes ya contemplan un posible curso en Primera RFEF y tendrían un objetivo común en los despachos: no coincidir en el mismo grupo si finalmente caen a la tercera categoría del fútbol español.

SD Huesca y Real Zaragoza preparan un posible descenso a Primera RFEF

La situación deportiva de los dos representantes aragoneses en LaLiga Hypermotion es crítica. El Huesca cayó ante la Real Sociedad B y el Zaragoza atraviesa una dinámica muy negativa, con solo dos puntos de los últimos 21 posibles.

El margen todavía existe, pero la sensación es cada vez más preocupante. Ambos equipos dependen de una reacción inmediata y de tropiezos del Cádiz, que también llega muy tocado al tramo final. Aun así, en los clubes ya empiezan a trabajar en escenarios que hace meses parecían impensables.

El descenso de Huesca y Zaragoza a Primera RFEF sería un golpe enorme para el fútbol aragonés. No solo por la pérdida de categoría, sino por el impacto económico, social y deportivo que supondría abandonar el fútbol profesional.

Huesca y Zaragoza no quieren verse en el mismo grupo

El objetivo de ambos clubes, si se consuma el descenso, sería regresar cuanto antes a Segunda División. Y ahí aparece una lectura competitiva importante: ni Huesca ni Zaragoza querrían compartir grupo en la temporada regular.

Según Sport Aragón, la SD Huesca presentaría una petición para no coincidir con el Real Zaragoza si finalmente baja. La intención sería evitar una convivencia directa en una misma liga donde ambos partirían, por historia reciente y estructura, con la obligación de pelear por el ascenso.

La idea puede sorprender por la cercanía entre ambas ciudades, separadas por poco más de 60 kilómetros. Sin embargo, la composición de los grupos de Primera RFEF no siempre responde de manera lineal a la proximidad territorial, sino a equilibrios geográficos, logísticos y económicos.

El descenso del Cádiz o del Mirandés puede cambiar el mapa

La posibilidad de que Huesca y Zaragoza no coincidan dependería en gran parte de qué equipos acaben bajando. El escenario que más opciones abriría para separarlos sería que descendiera el Cádiz y se salvara el Mirandés.

En ese supuesto, la distribución de Primera RFEF podría orientarse hacia una división noroeste-sureste. Así, la SD Huesca podría quedar emparejada con la Cultural Leonesa en un grupo, mientras el Real Zaragoza compartiría el otro lado del mapa con el Cádiz.

La alternativa sería diferente si el Cádiz se salva y el Mirandés acaba descendiendo. En ese caso ganaría fuerza una división este-oeste, lo que aumentaría las opciones de que Huesca y Zaragoza terminen compitiendo en el mismo grupo.

El fútbol aragonés puede vivir un año histórico en Primera RFEF

La caída de Huesca y Zaragoza también afectaría al resto de equipos aragoneses de la categoría. El Teruel tiene prácticamente asegurada su continuidad en Primera RFEF, mientras Tarazona y Utebo todavía pelean por estar en la categoría el próximo curso.

El Tarazona lucha por evitar el descenso, mientras el Utebo busca el ascenso desde el 'playoff', aunque su eliminatoria se ha complicado tras caer por 1-2 ante el Águilas en Santa Ana.

Si Huesca y Zaragoza coincidieran en el mismo grupo, todo apunta a que el resto de clubes aragoneses también quedarían encuadrados con ellos. Eso convertiría la próxima Primera RFEF en una liga con una carga territorial enorme para Aragón, pero también con una exigencia competitiva altísima.

Huesca y Zaragoza aún tienen vida, pero los despachos ya trabajan

Ni la SD Huesca ni el Real Zaragoza están descendidos. Todavía quedan nueve puntos en juego y el Cádiz sigue dejando abierta una puerta a la esperanza. Pero la dinámica de ambos equipos obliga a mirar de frente una posibilidad cada vez más real.

Los equipos aragoneses quieren volver cuanto antes al fútbol profesional si caen. Y para eso entienden que evitarse en la fase regular podría ser una ventaja. El campo todavía tiene la última palabra, pero la sombra de Primera RFEF ya condiciona el futuro inmediato de los dos clubes aragoneses.