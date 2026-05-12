José Luis Oltra, entrenador del Huesca, carga contra sus jugadores: "Son errores impropios de la categoría y del fútbol profesional"

El técnico oscense lamenta los errores de su equipo después de caer ante la Real Sociedad B y quedar a tres puntos de la permanencia en LaLiga Hypermotion

La SD Huesca sufrió una derrota durísima ante la Real Sociedad B en el cierre de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. El 1-2 en El Alcoraz deja al equipo oscense con 36 puntos, a tres del Cádiz CF, que marca la salvación.

Tras el partido, José Luis Oltra fue especialmente contundente. El entrenador lamentó los errores individuales de su equipo, asumió que todavía hay vida por los resultados de los rivales directos y dejó una frase demoledora: “No nos da”.

José Luis Oltra señala los errores del Huesca ante la Real Sociedad B

Oltra compareció con una mezcla de rabia, tristeza y resignación. El partido era una oportunidad enorme para acercarse a la salvación, pero el Huesca volvió a caer por errores propios: “Era nuestro momento, pero no lo hemos aprovechado”.

El técnico recordó que su equipo sigue respirando porque el resto de rivales también han fallado. Sin embargo, su análisis fue muy duro con el nivel competitivo mostrado en una fase decisiva del campeonato: “Cuando no es uno, es otro. Son errores impropios de la categoría y del fútbol profesional”.

La SD Huesca se queda a tres puntos del Cádiz y ya solo puede ganar y rezar

La derrota deja al Huesca en una situación límite. Con 36 puntos y solo nueve por jugarse, el equipo oscense necesita prácticamente un pleno final para sostener opciones reales de permanencia en LaLiga Hypermotion.

Oltra fue claro al hablar de las cuentas. Ya no hay margen para discursos suaves ni para cálculos demasiado complejos. El Huesca debe ganar los tres partidos restantes y esperar que el Cádiz, que marca la salvación con 39 puntos, vuelva a dejar puntos por el camino.

El problema es que la dinámica no invita al optimismo. El propio entrenador reconoció que, en condiciones normales, los equipos de abajo ya estarían descendidos. La única razón por la que el Huesca sigue vivo es el bajo ritmo de puntuación de sus rivales directos.

Oltra lamenta que el Huesca solo haya dejado una portería a cero

Uno de los datos que más preocupa al entrenador es la fragilidad defensiva. Desde su llegada, el Huesca solo ha dejado la portería a cero una vez, ante el Real Zaragoza, y esa falta de solidez ha condicionado todos los intentos de reacción.

El técnico explicó que su propuesta no consiste en jugar a no equivocarse. Quiere un Huesca protagonista, capaz de ir a buscar al rival, atacar y competir con balón. Pero esa intención necesita una base mínima: contundencia en las áreas y reducción de errores.

Ahí aparece la gran frustración de Oltra. Considera que muchos goles encajados no proceden del modelo de juego, sino de acciones individuales mal resueltas. Y ese tipo de fallos, según admitió, son muy difíciles de corregir desde el banquillo: “Hay cosas en las que no me da para mejorar los errores individuales”.

Oltra critica las expulsiones en el banquillo del Huesca

El técnico también se mostró molesto por las expulsiones de miembros de su cuerpo técnico. Según explicó, fueron sancionados Fran Blasco, segundo entrenador, y Carlos, preparador físico, por protestar, aunque negó que hubiera insultos o menosprecios.

Oltra criticó la falta de margen para expresar quejas desde el banquillo en un contexto de máxima tensión. Aclaró que no considera que el arbitraje influyera en el resultado, pero sí lamentó ciertos pequeños detalles: “Piden empatía y la empatía hacia nosotros, que estamos como estamos”.

El Huesca se agarra a una última reacción imposible

El golpe psicológico es enorme. El Huesca tenía una oportunidad muy valiosa en casa, ante un rival que se quedó en inferioridad, y volvió a dejar escapar el partido. Oltra no quiso disfrazar la realidad.

Ahora solo queda una salida: levantarse, preparar el próximo partido y apurar las opciones hasta donde alcance. El técnico fue sincero al admitir que, de momento, no les da, pero también dejó claro que no conoce otra manera de afrontar el final.

El Huesca sigue vivo por los errores de los demás, no por su propia fuerza. Esa es la gran preocupación. Quedan tres jornadas, nueve puntos y una obligación absoluta: ganar. Todo lo que no sea eso acercará al equipo oscense a una caída que ya se siente demasiado cerca.