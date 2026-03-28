Pacheta da el susto con un mareo sin consencuencias en el Granada - Huesca

El técnico vasco del conjunto andaluz sufrió un mareo en el segundo tiempo. Le sustituyó en el banquillo su segundo Chema Monzón aunque luego atendió a los medios de comunicación

Tarde de emociones la que se ha vivido este sábado en el Nuevo Los Cármenes en el encuentro entre Granada y Huesca. El conjunto nazarí aceleró entre los minutos 26 y 31 de la primera mitad para marcarle tres goles casi seguidos a los de José Luis Oltra. Sergi Enrich recortó distancias en el 38 para dejar el encuentro al descanso en un 3-1. Jorge Pascual puso de nuevo la ventaja en tres con un nuevo tanto en el 64 y Beltrán recortó distancias en el 73 para el definitivo 4-2. Pero el duelo entre Granada y Huesca no solo tuvo media docena de goles ya que el técnico de los andaluces dio un pequeño susto.

Pacheta se marea en el Granada - Huesca pero no tiene consecuencias médicas

En el segundo tiempo Pacheta no se sentó en el banquillo del Granada y todo fue debido a un mareo del que el propio conjunto nazarí informó del siguiente modo: "Pacheta ha sufrido un pequeño mareo a lo largo del partido". El Granada también informó de que Pacheta se encontraba en perfecto estado tras ser atendido por los servicios médicos: "Ha sido asistido por los servicios médicos del club y se encuentra en perfecto estado". En el lugar de Pacheta se sentó su segundo, Chema Monzón.

Pacheta atiende a los medios después de un mareo sin consecuencias

Pacheta, ya recuperado y con las pertinentes pruebas realizadas, atendió a los medios de comunicación y al ser preguntado por el mareo que había sufrido, explicó que solo había sido eso, un mareo: "Ha sido un mareo, me han hecho las pruebas que hay que hacer y me encuentro bien, ha sido sólo un mareo". Tras explicar lo sucedido, Pacheta no escondió que no le gustó cómo entró el Granada al partido para después elogiar a su plantilla: "No me ha gustado como hemos entrado al partido. Nos hemos ajustado y hemos hecho daño. Hay que mejorar en no relajarse tras los goles. Tengo que felicitar a los futbolistas. Desde aquí mi admiración a toda la plantilla".

La permanencia del Granada se aclara

El Granada, con el triunfo de este sábado se coloca a 11 puntos del descenso a falta de 30 por disputarse. Con 42, los de Pacheta estarían a solo ocho de los teóricos 50 que suponen la salvación matemática de manera virtual. El propio Pacheta no es anduvo con medias tintas a la hora de responder sobre la distancia con el descenso y habló de un Granada peligroso: "Es mucha distancia con el descenso. El único objetivo es ganar en Las Palmas. Queremos acabar la Liga muy bien. Somos un equipo peligroso".

Por ��ltimo Pacheta no escondió que quería llegar a estas alturas de la temporada con las sensaciones que tiene actualmente y habló de equipo 'chulo': "Soñaba con llegar aquí en enero. Tener estas sensaciones. Lo hemos tenido ahora. Vamos a ver donde vamos. Damos muestras de equipo chulo, interesante. Como corramos, te partimos por medio".