30 aniversario

Pacheta da el susto con un mareo sin consencuencias en el Granada - Huesca

El técnico vasco del conjunto andaluz sufrió un mareo en el segundo tiempo. Le sustituyó en el banquillo su segundo Chema Monzón aunque luego atendió a los medios de comunicación

Pacheta da el susto con un mareo sin consencuencias en el Granada - Huesca

Pacheta en el partido de este sábado ante el HuescaImago

Juande PérezJuande Pérez 4 min lecturaSin comentarios

Tarde de emociones la que se ha vivido este sábado en el Nuevo Los Cármenes en el encuentro entre Granada y Huesca. El conjunto nazarí aceleró entre los minutos 26 y 31 de la primera mitad para marcarle tres goles casi seguidos a los de José Luis Oltra. Sergi Enrich recortó distancias en el 38 para dejar el encuentro al descanso en un 3-1. Jorge Pascual puso de nuevo la ventaja en tres con un nuevo tanto en el 64 y Beltrán recortó distancias en el 73 para el definitivo 4-2. Pero el duelo entre Granada y Huesca no solo tuvo media docena de goles ya que el técnico de los andaluces dio un pequeño susto.

Pacheta se marea en el Granada - Huesca pero no tiene consecuencias médicas

En el segundo tiempo Pacheta no se sentó en el banquillo del Granada y todo fue debido a un mareo del que el propio conjunto nazarí informó del siguiente modo: "Pacheta ha sufrido un pequeño mareo a lo largo del partido". El Granada también informó de que Pacheta se encontraba en perfecto estado tras ser atendido por los servicios médicos: "Ha sido asistido por los servicios médicos del club y se encuentra en perfecto estado". En el lugar de Pacheta se sentó su segundo, Chema Monzón.

Pacheta atiende a los medios después de un mareo sin consecuencias

Pacheta, ya recuperado y con las pertinentes pruebas realizadas, atendió a los medios de comunicación y al ser preguntado por el mareo que había sufrido, explicó que solo había sido eso, un mareo: "Ha sido un mareo, me han hecho las pruebas que hay que hacer y me encuentro bien, ha sido sólo un mareo". Tras explicar lo sucedido, Pacheta no escondió que no le gustó cómo entró el Granada al partido para después elogiar a su plantilla: "No me ha gustado como hemos entrado al partido. Nos hemos ajustado y hemos hecho daño. Hay que mejorar en no relajarse tras los goles. Tengo que felicitar a los futbolistas. Desde aquí mi admiración a toda la plantilla".

La permanencia del Granada se aclara

El Granada, con el triunfo de este sábado se coloca a 11 puntos del descenso a falta de 30 por disputarse. Con 42, los de Pacheta estarían a solo ocho de los teóricos 50 que suponen la salvación matemática de manera virtual. El propio Pacheta no es anduvo con medias tintas a la hora de responder sobre la distancia con el descenso y habló de un Granada peligroso: "Es mucha distancia con el descenso. El único objetivo es ganar en Las Palmas. Queremos acabar la Liga muy bien. Somos un equipo peligroso".

Por ��ltimo Pacheta no escondió que quería llegar a estas alturas de la temporada con las sensaciones que tiene actualmente y habló de equipo 'chulo': "Soñaba con llegar aquí en enero. Tener estas sensaciones. Lo hemos tenido ahora. Vamos a ver donde vamos. Damos muestras de equipo chulo, interesante. Como corramos, te partimos por medio".

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email