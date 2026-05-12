La venta del Sevilla a Five Eleven Capital y Sergio Ramos, cerrada

El secretario del consejo de administración del Sevilla FC, a su salida de la reunió con Five Eleven Capital este martes, reconoce a ED que esperan llegar a buen puerto con la venta del club

Día clave, este martes 12 de mayo de 2026 para el devenir del Sevilla FC. Al menos en lo social, pues en lo deportivo aún tendrá que jugarse la salvación mañana miércoles ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Cita para la que los grandes accionistas del club y sus compradores, el fondo inversor Five Eleven Capital y Sergio Ramos, esperan tener todo ya encauzado hacia la venta, a la espera de que el club de Nervión solvente sobre el terreno de juego lo que todos esperan: tres puntos que certifiquen la continuidad del Sevilla FC en Primera división.

Así lo acaba de certificar ante las cámaras de ESTADIO Deportivo el propio Alberto Pérez Solano, secretario del consejo de administración del Sevilla FC y pieza clave dentro de esta venta, pues ha sido la figura que la ha liderado a lo largo del algo más del último año y medio, buscando interesados. Así lo avanzó ESTADIO Deportivo en febrero de 2025 y así se está llevando a la práctica ahora. "Hay optimismo", reconoce Pérez Solano ante la pregunta de los medios presentes a las puertas del hotel hispalense en el que se está produciendo la reunión.

Instantes después ha podido verse salir del hotel en el que se llevaba a cabo la reunión a Sergio Ramos. El camero lo hacía en coche y, aunque no se paraba a realizar declaraciones, si aseveraba con un 'OK' con el dedo que todo iba bien, ante la pregunta de la prensa. Una jornada de infarto en Nervión, muy cerca del Sánchez-Pizjuán, donde los protagonistas de la operación se dieron cita a primera hora de este martes después de que ayer lunes ya hubiera existido un primer encuentro entre las partes. A la reunión llegaban a primera hora Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, y Fernando Carrión, quienes a Pérez Solano y el hermano de Ramos, René Ramos, dieron forma a un nuevo encuentro que, según las propias palabras de los protagonistas, ha ido en la dirección que todos esperaban.

Cabe destacar que todas las partes esperan dejar zanjado el acuerdo cuanto antes, teniendo en cuenta que el periodo de exclusividad del que disponía Five Eleven Capital finaliza el próximo 30 de mayo. Para ello, lógicamente, deben acabar de resolverse las diferencias que existían entre las partes, que buscan una venta por valor de unos 3.500 euros por acción que elevaría la operación hasta los 450 millones de euros a los que habría que descontar la deuda neta del club, cifrada por los actuales propietarios en 88 millones de euros, aunque las cuentas van más allá y los inversores habrían detectado ciertos agujeros.

La envergadura de la operación, que se vería mermada en n 25% si el club no mantiene la categoría, es lo que está diltando el acuerdo, en el que según los propios protagonistas reina el optimismo.

Cabe reseñar en esta operación la ausencia de José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla FC a título individual. Una figura que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, se encuentra ajeno a todos estos movimientos, aunque, según los pactos sociales,