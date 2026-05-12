Malas noticias para el Sevilla y García Plaza con Isaac Romero

El delantero lebrijano no ha acudido al Sánchez-Pizjuán para realizar la última sesión de trabajo previa a la visita de mañana miércoles al Villarreal. En su lugar, se ha quedado en la ciudad deportiva para realizar trabajo específico en la recuperación de sus molestias

La plantilla del Sevilla FC ha completado este martes su último entrenamiento previo al choque de mañana miércoles en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal, a las 19:00 horas. Tras los dos últimos triunfos obtenidos en casa ante Real Sociedad y Espanyol, los nervionenses están concienciados para dar otro importante paso hacia la permanencia en un feudo en el que, no obstante, no ganan desde 2017. Pero una nueva victoria podría sellar virtualmente la salvación si viene acompañada de sendas derrotas del Levante, que vista esta tarde al Celta de Vigo, y el Alavés, que recibirá mañana a un FC Barcelona que aún tendrá la resaca de su celebración tras conquistar LaLiga.

El cuadro dirigido por Luis García Plaza, en cualquier caso, se centra en sí mismo ante un duro rival que tiene en su mano dejar sellada la tercera plaza, lo que redundaría en un mayor beneficio económico más allá del asegurado billete de Champions. Pero el técnico madrileño tendrá muy complicado contar con Isaac Romero, que este martes ni siquiera ha estado con sus compañeros en la sesión llevada a cabo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

A la tercera, Isaac Romero podría parar

En su lugar, el delantero lebrijano se ha quedado en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios para realizar trabajo específico en la recuperación de las molestias que viene arrastrando desde antes del duelo ante ante la Real Sociedad. El canterano ya llegó justo a dicho encuentro e incluso se infiltró para estar disponible, si bien tuvo que ser sustituido en el descanso por Alexis Sánchez. Una situación que volvió a repetirse frente al Espanyol, pese a que teóricamente ya llegaba rehabilitado después de varios entrenamientos al margen del grupo.

Ahora, por tercera jornada consecutiva, Isaac Romero vuelve a estar entre algodones, pero todo apunta a que esta vez tendrá que parar. De este modo, Luis García Plaza tendrá que modificar su once, presentándose una oportunidad para que Akor Adams, el héroe con su tanto en el alargue ante el cuadro perico, regrese a una titularidad de la que no disfruta desde el partidoi ante el Levante.

Marcao y Manu Bueno, las bajas confirmadas ante el Villarreal

Junto al lebrijano, los únicos inquilinos de la enfermería siguen siendo Marcao, que ya se despidió en enero de la temporada por una rotura en el hueso escafoides de su pie izquierdo, y Manu Bueno, del que García Plaza ya avanzó que estaría varias semanas fuera tras sufrir edema un óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha en el entrenamiento del pasado sábado, por lo que se ha perdido las dos últimas citas y ha continuado este lunes trabajando aparte.

Las posibles novedades en el once de García Plaza

No es amigo el técnico sevillista de tocar demasiado lo que funcionada. Ante el Espanyol, de hecho, repitió el mismo once que puso en liza el choque anterior. Pero al margen del obligado cambio en la delantera si, como parece, no llega a tiempo Isaac Romero, también podría haber alguna modificación en el centro del campo. El madrileño podría dar entrada a Djibil Sow, que mejoró con creces las prestaciones de Agoumé ante los pericos tras salir desde el banquillo. Lo mismo sucedió con Juanlu y Carmona, por lo que el lateral diestro podría ser otro de los puestos que se vean modificados, con opciones también para César Azpilicueta, que ha estado presente en las dos últimas convocatorias tras su enésima lesión pero no ha contado con minutos.