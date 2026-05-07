Isaac Romero lucha contra el reloj: en chanclas a 48 horas de la final

El lebrijano tampoco ha trabajado este jueves por culpa de unas molestias, pero no está descartado y aún confía en llegar a tiempo para el trascendental duelo que el Sevilla FC librará este sábado contra el RCD Espanyol en la jornada 35 de LaLiga EA Sports

El Sevilla FC ha realizado este jueves el tercero de los cuatro entrenamientos en sesión de sobremesa diseñados por Luis García Plaza para adaptarse al horario (16:15) del importantísimo duelo directo de este sábado ante el RCD Espanyol. Tras realizar trabajo de recuperación el martes, el conjunto nervionense se ejercitó el miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y esta tarde se ha trasladado al escenario del encuentro, un estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el que también se ejercitará este viernes en la previa y también a partir de las 16:00 horas.

Isaac Romero se mantiene como seria duda en el Sevilla FC

Por segundo día consecutivo, el principal foco de atención ha sido Isaac Romero. El delantero lebrijano saltó al terreno de juego junto al resto de sus compañeros, pero como ya sucedió el miércoles, tras la charla inicial se retiró a seguir trabajando en la recuperación de unas molestias musculares que le convierten en seria duda para esta nueva final por la permanencia.

De hecho, como captó la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo, el canterano ni siquiera se calzó las botas y saltó en chanclas. Según la información que ha podido contrastar este periódico, Isaac Romero no está descartado y la idea es que se pueda probar en la sesión de este viernes para ver si está en condiciones de entrar en la lista de convocados de Luis García Plaza.

A la citación -y seguramente también al once- regresará Djibril Sow, después de cumplir un encuentro de sanción en el duelo liguero del pasado lunes frente a la Real Sociedad, y son bajas seguras para recibir al Espanyol el centrocampista Manu Bueno, con un edema óseo en la rodilla, y el central Marcao Teixeira, que fue operado en enero de una fracturas del escafoides de su pie izquierdo.

Nico Guillén suma otro entrenamiento a la espera de subir el último escalón

Un día más ha trabajado con el primer equipo el prometedor canterano Nico Guillén, quien el pasado verano se convirtió en el autor del primer tanto sevillista en la pretemporada con Matías Almeyda y que ahora busca con Luis García Plaza un debut con el primer equipo para completar una 2025/2026 de auténtica locura en la que se ha recorrido casi toda la entidad.

El centrocampista onubense empezó el curso con ficha del Juvenil A, pero a sus 18 años se ha convertido en todo un pilar del Sevilla Atlético en el Grupo 2 de Primera Federación y, ya con el descenso del filial consumado, durante los dos últimos encuentros ha reforzado al Sevilla C en su lucha por la permanencia en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Además, durante toda la campaña se ha mantenido como un fijo en la selección española sub 18 y se ha estrenado también con la sub 19.