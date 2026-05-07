Recorrido Giro de Italia 2026 | Etapas, favoritos confirmados y recorrido de la ronda italiana

Vingegaard sobresale en una ronda italiana que parte de Bulgaria y que pasa por los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas

Simon Yates se retiró como campeón del GiroImago

El Giro de Italia celebra en 2026 su 109ª edición con un recorrido que saldrá de Nessebar (Bulgaria) y llegará a Roma el 31 de mayo, después de 21 jornadas que suman 3.459 kilómetros y 48.550 metros de desnivel acumulado a través de las carreteras búlgaras y transalpinas.

Al igual que ocurriera el año anterior, cuando los tres primeros días se celebraron en Albania y luego se trasladó toda la infraestructura a Italia, ahora ocurrirá lo mismo, aunque desde un país más lejano: Bulgaria. Será una forma más de promocionar una carrera que sirve para inaugurar las grandes vueltas esta temporada ciclista.

Con Jonas Vingegaard como principal cabeza visible y sin ninguno de los tres primeros del pasado año (Simon Yates, Isaac del Toro y Richard Carapaz) todo está muy abierto para ocupar el podio de Roma el último día del mes de mayo.

Favoritos confirmados en el Giro de Italia 2026

El danés del Team Visma, Jonas Vingegaard, que se estrena en la 'Corsa Rosa', aparece muy por encima del resto de candidatos a portar la 'maglia rosa' el 31 de mayo en Roma. Y más tras la baja de Joao Almeida, que aparecía como la gran alternativa por estar apoyado por el UAE Team Emirates; y porque en la pasada Vuelta a España fue el único que le hizo sombra al danés.

La baja del portugués ha sido 'sustituida' por Adam Yates, hermano del vigente campeón del Giro, pero al que no se le dan este año tantas opciones de poder repetir lo que logró Simon en 2025. Junto a él están como candidatos el español Enric Mas (Movistar Team) o el colombiano Egan Bernal (Ineos), aparte de un gran grupo de italianos que darán guerra en casa y entre los que destacan Caruso, Tiberi y, sobre todo, el ídolo local Giulio Pellizzari, que liderará un potente Red Bull-Bora, donde estará acompañado por el campeón de 2022, el 'aussie' Jai Hindley.

Recorrido de esta edición 2026 del Giro

El recorrido del 109º Giro de Italia parte de Bulgaria, que acoge las tres primeras etapas y acaba en la capital, Sofia; y finaliza en Roma después de recorrer el norte y, brevemente, el centro de la península transalpina.

En las 18 etapas que se disputan en Italia, el Giro pasa por los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas. Y el recorrido incluye 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y una contrarreloj.

Las 21 etapas del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia 2026 cuenta con 21 etapas y tendrá tres días de descanso. El 11 de mayo para trasladar toda la infraestructura desde Bulgaria a Italia y, luego, los días 18 y 15 del mismo mes. Todos los días caen en lunes. Éstas son las 21 etapas de esta edición de la ronda italiana:

Etapa 1 (8 de mayo): Nessebar - Burgas (147 km - Llana)

Etapa 2 (9 de mayo): Burgas - Veliko Tarnovo (221 km - Media Montaña)

Etapa 3 (10 de mayo): Plovdiv - Sofía (175 km - Media Montaña)

Etapa 4 (12 de mayo): Catanzaro - Cosenza (138 km - Media Montaña)

Etapa 5 (13 de mayo): Praia a Mare - Potenza (203 km - Ondulada)

Etapa 6 (14 de mayo): Paestum - Napoli (141 km - Llana)

Etapa 7 (15 de mayo): Formia - Blockhaus (244 km - Final Alto)

Etapa 8 (16 de mayo): Chieti - Fermo (156 km - Media Montaña)

Etapa 9 (17 de mayo): Cervia - Corno alle Scale (184 km - Final Alto)

Etapa 10 (19 de mayo): Viareggio - Massa (42 km, CRI)

Etapa 11 (20 de mayo): Porcari - Chiavari (195 km - Media Montaña)

Etapa 12 (21 de mayo): Imperia - Novi Ligure (175 km - Ondulada)

Etapa 13 (22 de mayo): Alessandria - Verbania (189 km - Llana)

Etapa 14 (23 de mayo): Aosta - Pila (133 km - Final Alto)

Etapa 15 (24 de mayo): Voghera - Milano (157 km - Llana)

Etapa 16 (26 de mayo): Bellinzona - Carì (113 km - Final Alto)

Etapa 17 (27 de mayo): Cassano d’Adda - Andalo (202 km - Media Montaña)

Etapa 18 (28 de mayo): Fai della Paganella - Pieve di Soligo (171 km - Ondulada)

Etapa 19 (29 de mayo): Feltre - Alleghe (151 km - Alta Montaña)

Etapa 20 (30 de mayo): Gemona del Friuli - Piancavallo (200 km - Final Alto)

Etapa 21 (31 de mayo): Roma - Roma (131 km - Llana)