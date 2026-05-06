Enric Mas se queda sin rivales en el Giro de Italia

Las bajas de última hora convierten al español, tras Jonas Vingegaard, en uno de los principales favoritos de la ronda italiana, que arranca este viernes

El Giro de Italia arranca este próximo viernes sin ninguno de los ciclistas que lucharon el pasado año por el triunfo final, con importantes bajas y con un claro favorito por encima de todos: el danés Jonas Vingegaard.

El ciclista nórdico quiere completar su colección de grandes vueltas y tras ganar el Vuelta a España en 2025 podría hacer el triplete con un Giro que se le presenta más de cara que nunca después de las decisiones previas y de las bajas de última hora.

Aunque se especuló con la presencia de Tadej Pogacar, el esloveno dejó claro que este año no iba a competir en el Giro. Tampoco lo iba a hacer su compañero Isaac del Toro, que estará apoyándolo en el Tour de Francia. Y dos corredores que también aparecían como grandes favoritos el pasado año: el español Juan Ayuso y el esloveno Primoz Roglic.

Eso acortó la nómina de posibles estrellas y favoritos, que se ha reducido mucho más en las dos últimas semanas con los anuncios de la bajas de Joao Almeida, Mikel Landa o un Richard Carapaz que el pasado año luchó por la 'maglia rosa' hasta la penúltima etapa.

La ausencia de Joao Almeida lo condiciones todo

Especialmente notoria es la ausencia del portugués, que ha dejado al UAE Team Emirates con Adam Yates como principal cabeza visible y con menos opciones de luchar por la general, una vez que sus otros líderes, Del Toro y Pogacar, ya tenían planificada su temporada para competir directamente en el Tour.

Junto a Vingegaard aparecen nombres como Egan Bernal, como Santiago Buitrago, como los italianos Ciccone, Pinarello o Caruso o como un Enric Mas que está ante su gran oportunidad para lograr un gran resultado fuera de la Vuelta a España.

El ciclista balear no ha tenido suerte en la presente temporada y, entre la caída de principios de año y otros problemas, apenas ha destacado en 2026. Esa es la única duda que hay en torno a él, si podrá estar a la altura de lo que la ronda italiana requiere.

Movistar Team apuesta fuerte por el Giro 2026

El Movistar Team, viendo la ausencia de grandes estrellas aparte de Vingegaard, ha apostado fuerte por el Giro de Italia 2026 y lleva un equipo donde puede pelear por todo. Y en el que podría atacar hasta con tres o cuatro líderes la general. Dos muy claros: Enric Mas y Einer Rubio. Y otros que podrían tomar galones en caso de que fuera necesario: Javi Romo e Iván García Cortina. Incluso Juanpe López podría dar guerra en una posible pelea por los primeros puestos de la general.

A eso se añade a lucha por las etapas, para la que lleva al ciclista que acarició el triunfo en varias ocasiones el pasado año, un Orluis Aular que se vio siempre sometido por el danés Mads Pedersen.

Es la gran oportunidad para Enric Mas, siempre que esté al nivel que se espera de una gran estrella y del principal líder del equipo Movistar. Aunque viendo los rivales, también puede ser la ocasión en caso de que Mas no esté, para cualquiera de sus compañeros, que difícilmente habrán encontrado el apoyo de un equipo tan bueno como el que lleva el Movistar Team al Giro de Italia 2026.