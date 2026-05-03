GP de Miami 2026 | Sigue en directo la carrera principal del GP de Miami de F1 2026

El certamen adelantará tres horas su salida debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos

¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo del Gran Premio de Miami para contaros todo lo que acontece en la cuarta parada del calendario de Fórmula Uno. Tras el parón por el conflicto de Oriente Medio, vuelven a rugir los motores para la prueba larga del fin de semana. A continuación os ponemos al día de todo lo que ha sucedido este fin de semana.

En primer lugar, el inglés Lando Norris (McLaren) , vigente campeón del mundo, se hizo con la 'mini pole' en la calificación para la carrera sprint del pasado viernes para, posteriormente, adjudicarse la carrera corta del fin de semana. Por detrás, su compañero Oscar Piastri, Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Carlos Sainz finalizó decimoquinto y Fernando Alonso terminó decimosexto.

Ya en la calificación para la carrera principal del GP de Miami fue el italiano Kimi Antonelli quien se adjudicó la pole para salir hoy domingo como primer clasificado. Por detrás , Max Verstappen, Leclerc y Norris. Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán como decimocuarto y decimoctavo, respectivamente.

Carlos Sainz: "Nos quedamos a sólo una décima del undécimo puesto, por lo que queda claro que las mejoras que hemos traído a Miami han supuesto un paso adelante para el equipo. Todavía nos estamos familiarizando con el nuevo paquete y nuestra puesta en escena aún tiene un margen de mejora, por lo que creo que nos dejamos algo de tiempo de vuelta en la mesa".

Fernando Alonso: “Creo que el rendimiento en la calificación mejoró un poco con respecto a ayer y a la prueba sprint, y es un alivio que los problemas de vibración de la unidad de potencia hayan disminuido , algo que nos preocupó mucho durante el parón. Todavía no hemos rodado en mojado este año, así que si el tiempo cambia (los pronósticos apuntan a lluvia durante la carrera), será una experiencia de aprendizaje para nosotros y para todos los demás en la parrilla. Habrá que ver qué podemos hacer”.

El Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida adelantará tres horas su salida, debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos.

Así lo hizo público la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), que, tras mantener conversaciones con la FOM -el principal organismo responsable de la F1- y el promotor de la prueba, informó de que la salida de la prueba se dará a la una de la tarde, hora de local, es decir, tres horas antes de lo previsto inicialmente. La carrera arrancará, por tanto, a las siete de la tarde en horario peninsular español (las 17:00 horas GMT).

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", reza el comunicado hecho público este sábado por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", añade el mensaje de la Federación Internacional.

Así fue la 'Qualy' del GP de Miami de F12026

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó la prueba corta para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad, a un tercio del recorrido de la carrera de este domingo, es decir: 19 vueltas, para completar alrededor de 103 kilómetros.

Norris, de 26 años, último campeón del mundo, que salió primero, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, confirmando el avance, después del 'retoque' del muy controvertido nuevo reglamento técnico, de su escudería; que el año pasado revalidó título de constructores y que había tenido un flojo arranque de temporada, maquillado con el segundo puesto del oceánico en la última carrera, hace un mes, en Japón.El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) acabó tercero una prueba que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que tras ganar el Suzuka se convirtió, con 19 años, en el líder más joven de toda la historia de la F1, concluyó en sexta posición. El boloñés había cruzado cuarto la meta, pero perdió dos plazas tras recibir una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista, en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.