Fernando Alonso mereció ser descalificado en Miami: "Los demás coches mejoraron y nosotros no"

Aston Martin tuvo que cumplir con el trámite y solicitar a los comisarios que recalificaran tanto al asturiano como a Lance Stroll al no cumplir ambos con la regla del 107%

Fernando Alonso no cumplió con la regla del 107% en la 'Qualy' de la Sprint. Y Lance Stroll tampoco. Según el reglamento, para que un coche pueda participar en ella debe estar en ese margen respecto al tiempo de la pole. Y el mejor tiempo del asturiano se quedó en un 113% fruto de los 12 segundos que le sacó Lando Norris.

Sin embargo, los dos participarán en la misma este sábado una vez cumplido Aston Martin con el trámite de solicitar a los comisarios que recalificaran a ambos pilotos. Y es que esta norma servía antiguamente (en los años 90), cuando había más de 30 coches compitiendo, para determinar los 26 o 28 coches que saldrían en parrilla de salida, de ahí el término calificación que se sigue usando hoy en lugar de clasificación. Hoy día, tiene más sentido usar el segundo, puesto que no se descalifica a nadie.

Un mero trámite, pero hay que hacerlo

Por eso, Aston Martin tuvo que cumplir con un trámite de obligado cumplimiento como es solicitar la petición oficial a los comisarios, un especie de ruego, para que se repescara a sus dos coches para la carrera Sprint de hoy (18,00).

Y la FIA, posteriormente, emitió su resolución correspondiente, que en el caso de Alonso rezaba lo siguiente:

"Los comisarios han recibido una solicitud del equipo Aston Martin Aramco F1 para permitir que el coche número 14 (Alonso) inicie la carrera Sprint, a pesar de no haber logrado un tiempo de calificación dentro del 107% del mejor tiempo registrado en la SQ1.

De conformidad con el artículo B2.2.3b del Reglamento de la FIA F1, los comisarios autorizan al coche número 14, pilotado por Fernando Alonso, a iniciar la carrera Sprint, ya que el piloto ha marcado tiempos satisfactorios en los entrenamientos de esta competición. El coche se colocará en la parrilla de salida de acuerdo con el artículo B2.3.4 del Reglamento de la FIA F1".

Finalmente, Fernando Alonso saldrá 21º como estaba previsto y su compañero Stroll el 22º.

Fernando Alonso no ve mejoras en su coche

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno se bajó de su monoplaza con las mismas sensaciones desde que empezó la temporada. Saldrá vigésimo primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial, y volvió a pedir paciencia en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad.

"El programa de este año es distinto al de los demás, debemos permanecer tranquilos", recalcó el ovetense. Cuestionado sobre si había notado mejoras en su monoplaza dijo lo siguiente: "Hemos tenido menos vibraciones, ya que hemos hecho algunos retoques en el coche desde Japón, pero no hemos cambiado nada en lo que al rendimiento respecta. Seguimos estando muy por detrás de los demás".

En este mismo sentido, prevé que el fin de semana va a ser igual de catastrófico para él y Stroll: "Los demás mejoraron sus coches y nosotros no". Según lo visto en la jornada del viernes, tanto el español como el canadiense necesitarán algo más que un milagro para puntuar en tierras estadounidenses.