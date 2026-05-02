La primera sanción del GP de Miami ya tiene destinatario

Aunque Fernando Alonso y Lance Stroll merecieron ser descalificados y Lando Norris rozó el castigo, finalmente, el primero en ser penalizado en tierras estadounidenses ha sido Alex Albon

La calificación de la carrera Sprint en Miami tuvo de todo y sensaciones de todos los colores para los distintos equipos y pilotos. McLaren por fin acabó con el reinado de Mercedes, Aston Martin confirmó el desastre de temporada que le espera a los suyos y en Williams Carlos Sainz y Alex Albon se marcharon con resultados bien distintos.

Concretamente, el piloto tailandés fue el destinatario de la primera sanción del certamen. El piloto del equipo británico se salió de la pista durante su vuelta más rápida en la SQ1, en la curva 6. Y aunque la FIA no anunció una investigación sobre este incidente hasta la última parte de la sesión clasificatoria, finalmente ha sido castigado.

El comunicado de la FIA sobre la sanción de Albon

Los comisarios confirmaron su salida de la pista y, por lo tanto, consideran que su tiempo debería haber sido anulado. De haberse comunicado en su debido momento, Liam Lawson hubiera podido correr la Q2 y como en Racing Bulls sospechaban de ello el neozelandés aguardó en su monoplaza durante un tiempo.

Y con este comunicado la FIA ha informado de lo sucedido:

"Albon ha sobrepasado claramente los límites de la pista. Sin embargo, esto no se comunicó a los comisarios hasta el inicio de la SQ2. En el momento en que se informó a los comisarios de que el coche #23 se había salido de la pista y de que su tiempo podría haber sido anulado, este ya se encontraba en pista en la SQ2. Dado que esta situación es inusual, los comisarios decidieron resolverla ejerciendo su autoridad tal y como se define en el artículo 11.7.1a del Código Deportivo Internacional, anulando el tiempo de la vuelta en cuestión en la SQ1. Puesto que el coche #23 no debería haber participado en la Q2, todos los tiempos de la SQ2 serán, por lo tanto, anulados".

Norris también rozó la sanción en la 'Qualy' de la Sprint

Una vez confirmada la sanción al piloto de Williams, quien había conseguido el 14º puesto, ahora saldrá el 19º. Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Esteban Ocon y Sergio Pérez ganan una posición en la parrilla de cara a la carrera al sprint.

Otro que rozó la sanción fue Lando Norris, quien logró la mini pole y saldrá primero en la carrera corta. De hecho, los comisarios le abrieron una investigación por "conducir innecesariamente lento". Su pilotaje se evaluó en virtud del artículo 12.2.1.i del Reglamento Deportivo Internacional pero, finalmente, las declaraciones de Norris y McLaren ante los comisarios justificando dicho comportamiento le han librado del dicho castigo correspondiente.

Norris, feliz tras lograr la 'mini pole'

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU) y, al finalizar la 'Qualy' de la misma se mostró así de satisfecho:"Ha sido un resultado perfecto para nosotros y una bonita recompensa para el equipo".

En este mismo sentido, reconoció los cambios que ha introducido en McLaren en sus monoplazas: "Hemos instalado algunas mejoras en el coche y fue bonito recuperar algo de 'grip' (agarre). Es sólo el arranque del fin de semana, pero ha sido un buen resultado para nosotros". Su compañero, el australiano Oscar Piastri, saldrá tercero, lo que confirma la mejoría de la escudería británica.

Fernando Alonso y Lance Stroll se libran de la descalificación

Fernando Alonso no cumplió con la regla del 107% en la 'Qualy' de la Sprint. Y Lance Stroll tampoco. Según el reglamento, para que un coche pueda participar en ella debe estar en ese margen respecto al tiempo de la pole. Y el mejor tiempo del asturiano se quedó en un 113% fruto de los 12 segundos que le sacó Lando Norris.

Sin embargo, los dos participarán en la misma este sábado una vez cumplido Aston Martin con el trámite de solicitar a los comisarios que recalificaran a ambos pilotos. Y es que esta norma servía antiguamente (en los años 90), cuando había más de 30 coches compitiendo, para determinar los 26 o 28 coches que saldrían en parrilla de salida, de ahí el término calificación que se sigue usando hoy en lugar de clasificación.