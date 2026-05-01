Nueva debacle de Fernando Alonso y Carlos Sainz se queda con las ganas

El asturiano ha sido eliminado en la Q1 de la calificación para la prueba corta ('sprint shootout'), mientras que el madrileño se ha quedado a las puertas de pasar a la Q3 clasificación para la prueba sprint que se disputará este sábado. Norris ha acabó con el dominio de Mercedes

Por desgracia para Fernando Alonso, la vida sigue igual en Miami. Ni el mes de parón ni todas las modificaciones que haya podido realizar Aston Martin durante estas semanas atrás parecen ser suficientes para que el asturiano vea la luz este año.

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Tras el único entrenamiento libre del fin de semana, donde ya se podía presagiar algo, llegó la hora de la verdad en la cuarta parada del calendario de 2026 tras la cancelación de los dos anteriores a este por el conflicto de Oriente Medio.

Y en la primera prueba importante del fin de semana en tierras estadounidenses Norris ha roto el dominio aplastante de Mercedes hasta la fecha. El vigente campeón parece haber despertado durante el parón y ha vuelto a pisar a fondo su acelerador en McLaren.

Fernando Alonso y Checo Pérez, eliminados en la Q1

La primera 'Qualy' del fin de semana volvió a dejar retratado a Aston Martin. El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout').

En esta Q1, el inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 723 milésimas, sólo 10 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sainz no pasa a la Q3

Mientras tanto, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedaron eliminados en una segunda ronda, donde Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 28 segundos y 333 milésimas, 173 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Finalmente, el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU) que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida tras conseguir el mejor tiempo en la definitiva Q3.

Antonelli se guardó lo mejor para el final

Norris dominó la calificación para la prueba corta ('sprint shootout') al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, arrancará tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical, es decir 19 vueltas -para unos 103 kilómetros-, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la octava posición; en la cuarta hilera y al lado del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoquinto y vigésimo primero, respectivamente; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno.