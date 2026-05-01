Mercedes se planta y Carlos Sainz ya se frota las manos: "Es el comienzo de nuestro camino hacia la recuperación"

El piloto español se muestra muy ilusionado por el rendimiento que pueda tener su monoplaza (a futuro) gracias a las "bastantes actualizaciones" que traen para el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 está en constante movimiento, y no hablamos solo de las posiciones de los coches, sino del inmenso número de detalles que marcan la diferencia carrera a carrera. Pues bien, de cara a la que se nos viene encima con el Gran Premio de Miami, Carlos Sainz vive en una nube de esperanza con su Williams que poco tiene que ver con el equipo que lidera el Mundial, ya que Mercedes, tal y como avisa Kimi Antonelli, ha echado el freno.

"No traemos nada. Sólo pequeñas cosas. Otros equipos tienen muchas mejoras y espero que se acerquen a nosotros. Quizá tengamos que luchar más", comenta el piloto de la marca alemana, que es primero del Mundial de F1 con 72 puntos, pero que de igual modo tiene claro que en Florida le tocará pelear más que en anteriores carreras.

El Williams de Carlos Sainz, camino de la recuperación

Se da por hecho que para Miami equipos punteros como Ferrari, Red Bull o McLaren aterrizan con cambios, pero no serán ni mucho menos los únicos, ya que en Williams han aprovechado al máximo el parón de la competición para llegar a este nuevo gran premio con muchas mejoras. No lo anunciamos nosotros, sino el propio Carlos Sainz.

"Ciertamente, hemos traído bastantes actualizaciones al coche, por lo que será diferente; pero no se trata tanto de cuán diferente se vea, sino de cuánto rendimiento añaden estos cambios al monoplaza. Con suerte, es el comienzo de nuestro camino hacia la recuperación a lo largo del año. Mi sensación es que, aunque será un buen paso, un paso positivo para el equipo, si lo miramos en términos relativos, es posible que no podamos avanzar mucho en la parrilla", vaticina en relación a que el resto también mejore.

El nuevo diseño del FW48

Más allá de especificaciones técnicas del monoplaza, el piloto madrileño admite que desde esta carrera se verá un coche diferente, ya que la aerodinámica es algo que se ha tocado notablemente.

"Habrá cosas ser visibles, mientras que otras, obviamente, estarán enfocadas en el peso. No obstante, el peso es una tarea más ardua que nos llevará casi todo el año resolver: eliminar todo ese peso extra que tenemos actualmente en el coche. Así que serán pasos pequeños, pero con suerte, más adelante en la temporada, daremos pasos más grandes. Hasta ese momento será una combinación de mejoras aerodinámicas y de peso; simplemente intentaremos mejorar la situación. Pero, como dije antes, creo que los pasos más importantes llegarán más avanzado el año", sentencia ilusionado no solo por ver cómo funcionan hoy los cambios, sino por los avances más a futuro.