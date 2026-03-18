Carlos Sainz vuelve a cargar contra la FIA: ''No es lo que queremos ver''

El madrileño vuelve a hablar sobre las nuevas normas de la Fórmula 1, alegando que a la mayoría de pilotos no les gustan y a los espectadores tampoco

Que de dolores de cabeza están dando las nuevas normas de la FIA para este 2026 que ya está en marcha. En tan solo dos carreras, los pilotos como Max Verstappen o Carlos Sainz han hablado sobre los problemas que han ido dando la cara desde la pretemporada, debido a la eliminación del DRS y su sustitución por un nuevo modo de adelantamiento. Unos monoplazas que han demostrado que no son eficaces... a no ser que sean los de Mercedes y Ferrari, claro.

Carlos Sainz no aprueba la normativa de la FIA

La carrera del domingo fue una auténtica pesadilla para los dos McLaren. La escudería campeona tanto del campeonato de pilotos como de constructores no pudo ni siquiera salir debido a los problemas de la unidad de potencia, misma situación del Williams de Alex Albon y el Audi de Gabriel Bortoleto. Y como no, el piloto del otro FW48 ha querido comentar que no es normal que varios coches no hayan podido correr la carrera debido a la baja adaptación de la nueva normativa.

''Si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizá a algún aficionado le guste, pero no entienden las carreras. Estamos vendiendo algo que sabemos que no está bien. En China no fue tan malo porque las unidades de potencia allí pueden absorber suficiente energía de la batería'', cargaba duramente Carlos Sainz en unas declaraciones recogidas por Car and Drive.

Los cambios no llegan por ahora

''Espero que podamos cambiar algo, porque este no es el camino correcto para nuestro deporte. Desde luego, estamos al principio de la temporada. Era de esperar que no todos pudieran cumplir con sus obligaciones. Pero todo esto no pinta bien para la Fórmula 1'', criticaba duramente Carlos Sainz. Pero por ahora, los cambios no han llegado. La única novedad es que los equipos tendrán un mes más para intentar solucionar los problemas de su monoplaza debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí.

Sainz quiso lanzar el último dardo para concluir, reafirmando que no está de acuerdo: ''Quiero decir, en China tuvimos dos McLaren, un Williams y un Audi que ni siquiera pudieron empezar la carrera. Nos complicamos la vida con unidades de potencia supercomplicadas. Ni siquiera equipos de carreras tan experimentados logran una fiabilidad óptima''.