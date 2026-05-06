Mario Isola confirma la espina clavada con la que se marcha de la F1

Compañeros, pilotos y representantes de todos los equipos le han agradecido estos meses lo que ha supuesto su trabajo en el Gran Circo. Este año ejerce de apoyo al nuevo responsable deportivo de Pirelli

Está claro que en la Fórmula 1 los actores principales son los pilotos, pero eso no quita para que se le otorgue relevancia a otras figuras que han hecho del Gran Circo una competición más espectacular con el paso de los años.

Y tras toda una vida dedicada a la F1, en 2026, ha decidido poner punto y final a su trayectoria Mario Isola, quien ha ejercido de responsable deportivo de Pirelli hasta antes de empezar este curso: "Dejar aquí a una segunda familia es algo duro de aceptar".

Anunció su despedida a finales del pasado mes de febrero. Y desde entonces no ha parado de recibir mensajes de agradecimiento por su labor en el sector. Isola ha estado en su puesto como responsable del programa de F1 de Pirelli desde 2017, cuando tomó el relevo de Paul Hembery. En 2021 se convirtió en director general de deporte motor del fabricante italiano. Y este año está ejerciendo como figura de apoyo a Dario Marrafuschi, quien ha asumido su cargo.

El próximo año, Isola desempeñará el rol de CEO de ACI Sport, supervisando la división deportiva de la federación automovilística italiana.

El comunicado de Pirelli

El pasado mes de febrero, así anunciaba su marcha Pirelli:

"Pirelli anuncia que, a partir del 1 de marzo, Dario Marrafuschi se convertirá en Head of Pirelli’s Motorsport Business Unit en reemplazo de Mario Isola, quien brindará apoyo hasta el 1 de julio para asegurar una transición fluida y efectiva. Isola luego dejará la compañía para perseguir nuevos desafíos profesionales.La empresa desea agradecer a Mario Isola por la dedicación y la gran pasión con las que ha contribuido al crecimiento de la unidad de negocio de Motorsport a lo largo de los años".

Presente en más de 330 Grandes Premios

A lo largo de todos estos años, Mario Isola ha vivido 'in situ' más de 330 Grandes Premios. Y de todos ellos, sigue sin olvidar el de Melbourne 2011: "Al final de la carrera lloramos porque estábamos muy emocionados". Y es que dicho certamen estuvo rodeado de mucha presión y todos los focos estuvieron puestos en los neumáticos y en las diferentes estrategias que se podían hacer con ellos.

Y entre sus recuerdos malo, el de Japón 2014 por el accidente de Jules Bianchi: "No fue bueno".

La espina clavada de Mario Isola

Ahora que ya ha dejado el cargo lo puede decir, antes hubiese estado feo, aunque todo el mundo piense que él lo sintiera así. Pero Mario Isola ha dejado claro la espinita con la que se marcha: "Es una pena que no haya podido ver a Ferrari ganar un título".

Cabe recordar que los últimos títulos de Ferrari datan de 2007 (el título de pilotos) y 2008 (el de constructores): "Espero que eso ocurra en el futuro".

Al menos, ahora está escuchando de forma repetida el himno italiano resonando con fuerza en el paddock gracias al joven Kimi Antonelli: "Es bonito y espero que en las próximas carreras vaya a mejor".