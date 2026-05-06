Aston Martin se ilusiona tras la actuación de Alonso en el Gran Premio de Miami

El representante de Aston Martin en los circuitos, Mike Krack, ve un paso adelante la actuación de los monoplazas verdes en Miami y, aunque pide paciencia, mira el futuro con optimismo

A la espera de que la FIA eche una mano y les conceda el ADUO esta misma semana, Aston Martin sigue evolucionando y ya tiene una base sobre la que crecer. En el Autódromo Internacional de Miami, los monoplazas verdes acabaron las carreras por primera vez en toda la temporada y no tuvieron problemas con las vibraciones. Tan sólo, Fernando Alonso, tuvo algún problema con la caja de cambios en la Clasificación, pero que se resolvió de cara a la carrera del domingo.

Con ese primer paso dado, el siguiente objetivo es mejorar la potencia y aunque ahí, Alonso se mostró pesimista y aseguró que no llegaría nada antes del parón de agosto, en Aston Martin están más confiados en que, tras lo visto en Miami, sólo pueden crecer.

Así se deja entrever de las palabras de Mike Krack tras este gran premio. El ingeniero luxemburgués se muestra moderadamente optimista a la hora de analizar lo que viene. "Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Así que no me voy a dejar llevar por la próxima carrera, ni por la siguiente, ni por lo que venga después... Pero creo que hemos demostrado que teníamos muchos problemas cuando empezó la temporada. Problemas importantes, pero creo que la rapidez con la que se resolvieron fue bastante notable. Así que me parece que podemos contar con seguir así", aseguraba a los medios desplazados a Florida el representante de Aston Martin en los circuitos, quien también reconocía que "hay una gran brecha que cerrar y que eso no será cosa de una semana".

Aston Martin asume sus mejoras en fiabilidad

"Creo que, sobre todo, hemos dado pasos en la fiabilidad, en la reducción de la vibración y en la mejora de la manejabilidad. Creo que ya hemos visto mejoras bastante sustanciales hasta ahora", añade Mike Krack, que pone como punto de partida para hablar de estas mejoras la situación del monoplaza en la pretemporada y en las dos primeras carreras, donde sólo eran capaces los pilotos de dar unas vueltas antes de retirarse.

En este sentido, el luxemburgués cree que lo primordial es lograr mantener alta la moral y mirar al futuro con optimismo. "Es importante que mantengamos a todo el mundo motivado para trabajar en ello y luego esperemos a que llegue el siguiente paso", advierte Krack. "Hay que reconocer cuál es la estrategia y cuál es el plan. Nuestro trabajo en la pista es sacar el máximo partido a lo que tenemos. Creo que podemos afirmar con seguridad que no estamos al máximo en todo", añadía.

El exjefe de Aston Martin también habló sobre un gran premio, el de Miami, en el que Aston Martin acabó decimoquinto tanto en el Sprint como en la carrera, con Fernando Alonso, y en el que, por primera vez en esta temporada, no fue el peor coche en pista, ya que acabaron por delante de los Cadillar. Ahí, pese a ese resultados, Krack admite que hubo errores tácticos que también tienen que solucionar. "En esta carrera, en cuanto a la ejecución, creo que lo hemos hecho bien, pero podríamos haberlo hecho mejor. Y creo que lo mismo se aplica a la gestión de la energía y lo mismo se aplica a la manejabilidad. Así que tenemos mucho que sacar de este paquete tal y como está en este momento", sentenciaba el representante de la escudería de Silverstone.