Williams da un paso al frente y lo de Aston Martin no tiene solución

El Gran Premio de Miami dejó palpable la mejoría de los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon, mientras que a Fernando Alonso, esta vez, no le acompañó la estrategia diseñada con su equipo

Tras un mes de parón obligado por el conflicto de Oriente Medio, Miami fue el escenario del regreso del Gran Premio de F1 y en él se dieron ciertas mejoras con respecto al último certamen y se confirmaron otros tantos desastres.

Kimi Antonelli y Mercedes dejaron claro que esto ya no es casualidad y van directos a intentar firmar el doblete, si bien McLaren despertó y firmó un doblete con el que se acercan algo más en el Mundial de Constructores.

Mientras tanto, Ferrari se quedó con la miel en los labios de Charles Leclerc, quien tiró por la borda la tercera plaza del podio en la penúltima vuelta por un error suyo de pilotaje. Y Red Bull y Verstappen evidenciaron que este año ni con Hadjar ni con el propio tetracampeón del mundo pueden pelear por el título.

Williams sí confirmó su mejoría

Pero si hubo un equipo que dio gran salto cualitativo en Miami ese fue Williams, equipo que logró meter en el top 10 a sus dos pilotos en la carrera larga tras un inicio de campeonato muy dubitativo. Y el propio Carlos Sainz lo confirmó en cuanto se bajó de su monoplaza.

"No es donde queremos estar, aunque para todos sea un pequeño alivio. Conseguir que dos coches sumen puntos por méritos propios es sin duda un buen paso, pero tenemos que seguir esforzándonos porque todavía no estamos donde esperábamos estar al final del año pasado"., manifestó el piloto madrileño.

En este mismo sentido y ante los micrófonos de DAZN, el español se mostraba optimista y exigente en partes iguales: "Soy un poquito más optimista, éste era el coche que teníamos que haber llevado a la primera carrera. Con todos los retrasos, al final ha sido en mayo, pero éste es el coche que teníamos que tener en la carrera 1. Espero que todos los problemas hayan terminado y empecemos la recuperación; que empecemos a llegar a las posiciones que habíamos prometido estar a finales del año pasado".

Y para que esto no quede aquí, le mandó un mensaje a los suyos: "Hay que seguir trabajando duro y tenemos que asegurarnos de que no nos conformamos con esto, porque queremos más. El adelantamiento es el adelantamiento; eso sí que es verdad; pero es más de lo que hagas con la estrategia del motor y con el mapa del motor que lo que hagas a nivel de pilotaje".

Fernando Alonso también se equivoca

Y otra de las conclusiones que se sacaron de dicho certamen fue que la de temporada de Aston Martin está gafada o tiene difícil solución. Se presentaron con pequeñas mejoras internas, no visibles, que redujeron las vibraciones del AMR26, pero el resultado fue casi igual de desastrosos. Y esta vez hasta el propio Fernando Alonso tuvo culpa.

El asturiano firmó una tanda de 42 vueltas con los mismos neumáticos "por si al final llovía, para intentar evitar una parada". Y no acertaron porque, al final, sólo cayeron cuatro gotas. Su decimoquinto puesto le hace pensar en otras formas de divertirse, "como competir con Stroll" y ya da casi por imposible acercarse a la cabeza: "Si logro quedar entre los cinco primeros, me retiro esa misma tarde".

Y es que, según el ovetense, a su monoplaza le queda todavía mucho para alcanzar a los grandes: "Tenemos tanta distancia con el catorce, que incluso evitando una parada hubiésemos acabado en la misma posición; así que todavía nos falta muchísimo para intentar aprovechar una triquiñuela".