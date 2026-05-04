Dura sanción para Leclerc, que altera la clasificación del GP de Miami de F1

El piloto monegasco hizo un trompo en la última vuelta, donde perdió parte de su monoplaza, y tuvo que acortar chicanes para llegar a meta

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se definió horas después de su conclusión con una sanción que alteró las diez primeras posiciones y que tuvo como principales beneficiados a Lewis Hamilton y a Franco Colapinto. El gran perjudicado fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, quien fue duramente sancionado con 20 segundos "por abandonar la pista y sacar ventaja de esta acción".

Es el peor final para un piloto que ocupaba plazas de podio a dos vueltas del final y que, tras esta sanción, cae hasta la octava posición.

El problema llega a partir del trompo que hizo en la última vuelta, en plena lucha con Piastri. El trompo en la curva 3, donde golpeó el muro y dañó el coche -perdió la parte trasera de su SF-26-, hizo que el monoplaza, según reconoció el propio Leclerc, tuviera problemas para girar en las curvas a derechas, lo que le hizo salirse varias veces de pista y recortar chicanes hasta que llegó a meta en sexta posición.

Esas acciones fueron revisadas por los comisarios de carrera, que llamaron a declarar y escucharon al piloto y a Ferrari, aparte de revisar todas las pruebas, y concluyeron que Leclerc "abandonó la pista en varias ocasiones sin una razón justificable". Con ello infringe el artículo B1.8.6 del reglamento y era sancionado con un 'drive-through' aplicado tras la carrera, lo que supone una sanción de 20 segundos.

Colapinto alcanza su mejor clasificación

Esos veinte segundos retrasan en dos posiciones su lugar en la clasificación. Leclerc logró entrar sexto, pero cae a la octava plaza, beneficiando con ello a su compañero Lewis Hamilton, que había sido séptimo, y al argentino de Alpne Franco Colapinto, que ahora acaba séptimo, el mejor puesto de su carrera deportiva.

Fue el peor final para un Leclerc que marchaba tercero a dos vueltas del final, antes de que fuera adelantado por el australiano Oscar Piastri. Tras ello, llegó el trompo y, con problemas, fue adelantado en la última vuelta por Russell y Verstappen, que finalizaron por delante de él, en este orden, en el Autódromo Internacional de Miami.

Charles Leclerc asume su acción y pide perdón

"La idea era dejar pasar a Oscar -Piastri- para el modo de adelantamiento, porque de lo contrario no habría tenido forma de mantenerlo detrás. No era lo suficientemente fuerte en el segundo sector y ya no tenía suficiente neumático, así que intenté activar el modo adelantamiento en la última curva. Creo que era lo único que podía hacer para intentar subir al podio. Después gestioné muy mal las tres primeras curvas y cometí un error inaceptable", señaló Leclerc en Sky Sports para explicar el error que le llevó hacer el trompo y dañar su monoplaza.

"Lo eché todo por la borda. Estoy decepcionado. Lo siento mucho por el equipo, que ha trabajado mucho. También por los aficionados que siempre nos apoyan. Mi error no es algo aceptable", reiteró el piloto monegasco.