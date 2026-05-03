Una historia de superación en el Tenerife con inesperado dardo al Betis

El meta Dani Martín, que apenas jugó en el conjunto verdiblanco tras la importante inversión que supuso su fichaje, se ha erigido en uno de los grandes protagonistas del ascenso chicharrero, dejando claro que es el mismo que pasó por Heliópolis, pero con la diferencia de sentirse "querido"

Solo un año después de descender a Primera RFEF, el CD Tenerife consumó este pasado viernes su regreso a Segunda división. De la mano de Álvaro Cervera, el conjunto chicharrero hizo sus deberes al derrotar al Barakaldo (2-0) y aprovechó el pinchazo del Celta Fortuna ante Osasuna B (0-1) para certificar la primera plaza de su grupo con tres jornadas de antelación. Una campaña prácticamente perfecta en la que ha brillado con luz propia el ex porteo bético Dani Martín.

El asturiano ha sido pieza básica en un Tenerife al que llegó el pasado verano con ciertas dudas en torno a su fichaje. Pero con su gran rendimiento ha sabido erigirse en uno de los grandes protagonistas del éxito de su club, volviendo a disfrutar del fútbol tras una etapa no tan feliz. Algunos no recordaban que se trataba de aquel prometedor cancerbero que firmó el Real Betis allá por el año 2019, pero él mismo se ha encargado de confirmarlo con un comentario que se puede interpretar como un inesperado dardo a su ex equipo.

Un fichaje de 5 millones de euros

Tras despuntar en el Sporting de Gijón, en cuya cantera se formó, el que fuese internacional sub 21 fue una gran apuesta de la entidad verdiblanca, que invirtió 5 millones de euros en su fichaje tras la venta de Pau López a la Roma, firmándole un contrato por cinco temporadas. Pero su aventura en Heliópolis estuvo muy lejos de ser la esperada. Y eso que la oportunidad le llegó muy pronto gracias a la expulsión de Joel Robles en la primera jornada de la 19/20. Aunque Rubi pronto lo devolvió al banquillo, en cuanto pudo contar con el madrileño, y ya no volvió a jugar en LaLiga hasta los últimos cuatro partidos, con Alexis Trujillo en el banquillo.

Pellegrini nunca confió en Dani Martín

En total cerró aquel curso con 8 partidos, dos de ellos en Copa del Rey. Y ya nunca más volvió a volvió a defender la meta verdiblanca en un encuentro oficial. La llegada de Manuel Pellegrini y su gusto por contar con tres porteros provocó la contratación de Claudio Bravo y condenó al ostracismo a Dani Martín, que tras un año en blanco se marchó cedido en la 21/22 al Málaga, con el que jugó 28 choques en Segunda división.

De regreso al conjunto verdiblanco, su rol siguió siendo el mismo, a la sombra del internacional chileno y Rui Silva. Y tras otra campaña inédito, rescindió el año de contrato que le quedaba para marcharse libre en 2023 al Andorra (16 encuentros), también en la Categoría de Plata. De allí pasó al Eldense (25 partidos), donde vivió momentos muy duros, más allá del descenso. Y ahora, tras dar un paso atrás, ha vuelto a ver la luz en el Tenerife, donde tiene dos años más de contrato.

La respuesta a la duda de un aficionado: "Soy el mismo, pero feliz de estar en un lugar donde me siento querido".

Este pasado viernes jugó la primera mitad del envite ante el Barakaldo y fue relevado en el descanso por De Vuyst. Tras la victoria y en plena fiesta por el ascenso, atendió a la prensa sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López envuelto en una bandera blanquiazul y con su hijo en brazos. Luego, esa imagen fue comentada en Instagram por un aficionado que preguntaba si era el mismo Dani Martín que pasó por el Real Betis, y él mismo se encargo de responder de manera cuanto menos llamativa: "Sí, soy el mismo, pero feliz de estar en un lugar donde me siento querido".

El duro trance familiar que sufrió el año pasado

Bien podría entender como un dardo al club verdiblanco, en el que nunca confiaron en él. Aunque detrás de su actual momento de felicidad hay una dura historia que él mismo destapó hace un par de meses en El Día. "Es un tema muy complicado. Yo acabo de ser padre hace un mes y medio, pero es que antes venía junto a mi mujer de un embarazo que salió muy mal, y donde falleció nuestra hija en el parto. No estaba para jugar, sino para tomarme la baja indefinida. Sinceramente, no estaba bien. Ni yo, ni mi mujer. Obviamente nos afectó mucho a los dos. En el parto salió todo mal. Luego sí, te recuperas del golpe", desveló, apuntando además a la complicada situación que vivió en el vestuario del Eldense.

"El año pasado, mi relación con los compañeros del club anterior... es que no tenía ni ganas de quedar con ellos. No voy a hablar de depresión, pero sí que acababa el entreno y me entraban ganas de meterme en la cama. Era complicado llegar a casa y... bueno, fue difícil", explicó.

Los espectaculares números de Dani Martín en el Tenerife

Por ello, Dani Martín no esconde que en Tenerife ha encontrado lo que no tuvo en otros equipos, incluido posiblemente el Real Betis. "La Isla me ha recibido y me está dando un trato increíble. Todo encaja para que esté siendo feliz", añadió el cancerbero nacido en Gijón, que a sus 27 años vuelve a disfrutar del fútbol. Sus números, además, son incuestionables: 20 goles encajados y 18 porterías a cero en 33 partidos (solo se ha perdido uno), lo que le convierte en el Zamora de los dos grupos de Primera RFEF.