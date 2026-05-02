Los 23 convocados por Pellegrini ante el Oviedo: tres bajas por lesión y otra cesión autorizada

Como se preveía, Manuel Pellegrini no podrá contar con Bartra y Ángel Ortiz, que ya no jugarán más esta temporada, al tiempo que deja fuera a Junior por su falta de ritmo. El capítulo de ausencias lo completa Pablo García, que seguirá reforzando al Betis Deportivo

El Real Betis tiene este domingo, a las 18:30 horas en La Cartuja ante el Oviedo, una oportunidad de oro para consolidarse más si cabe en la quinta plaza de LaLiga, Con seis puntos de ventaja sobre Getafe y Celta de Vigo, sus más inmediatos perseguidores, el conjunto verdiblanco ha sabido levantarse tras el mazazo que supuso la eliminación de la Europa League a manos del Sporting de Braga, firmando una victoria ante el Girona y un empate en casa frente al Real Madrid que han cambiado radicalmente el ambiente. Ahora tiene en su mano acabar la campaña de forma exitosa. No solo por lograr su sexto billete continental consecutivo, lo que sería "un logro histórico" según Manuel Pellegrini, sino porque hay muchas papeletas para que ese quinto puesto sirva para jugar la Champions.

Desde el club verdiblanco estarán muy atentos a lo que suceda la próxima semana en los choques de vuelta de las diferentes competiciones europeas, y especialmente a lo que hagan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, por un lado, y los alemanes Bayern Múnich y Friburgo, por otro. Pero lo primero es seguir dando pasos hacia el objetivo marcado. Por ello, el técnico chileno ya ha dejado claro que no quiere ni una pizca de relajación en sus tropas de cara a la visita del colista de LaLiga, que se encuentra prácticamente sin opciones, a 8 puntos de la salvación.

Bartra y Ángel Ortiz, KO; y Junior, falto de ritmo

De cara a dicha cita ante el conjunto asturiano, Pellegrini cuenta con cuatro bajas, sumándose a esa lista esta misma semana un intocable como Marc Bartra, que sufre una lesión parcial en la fascia plantar de su pie derecho que no le permitirá jugar más en lo que resta de temporada.

Del mismo que el central catalán, Ángel Ortiz tampoco estará disponible en los cinco encuentros que restan. Sin duda, la mala suerte se ha cebado con el lateral diestro, que tras superar el dolencia que se produjo en su hombro izquierdo en el mes de marzo, volvió a caer en la sesión del pasado martes, esta vez por unas molestias en el muslo izquierdo.

Junto a ellos, Junior Firpo tampoco está entre los convocados, aunque en el lateral zurdo se rencuentra restablecido de la lesión muscular con la que regresó de los últimos compromisos con su selección y le han mantenido fuera desde entonces. El internacional dominicano ya se entrena con el grupo, pero es su falta de ritmo la que le ha dejado en este caso fuera de la lista, como explicó Pellegrini, que confía en tenerlo ya a sus órdenes el próximo sábado en la visita a la Real Sociedad.

Pablo García sigue reforzando al filial

Por último, vuelve a ausentarse una jornada más Pablo García, que volverá a reforzar al Betis Deportivo esta tarde, a las 18:30 horas, en una 'final' por la permanencia en Primera RFEF ante el Antequera. Será el sexto encuentro que el internacional sub 21 dispute en esta recta final de temporada con un filial que se encuentra a cinco puntos de la salvación.

La lista completa del Real Betis

De este modo, Manuel Pellegrini no ha tenido que realizar ningún descarte por decisión técnica y vestirá de corto a sus 23 hombres disponibles. La convocatoria completa del Real Betis la forma por tanto los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Fornals, Lo Celso e Isco Alarcón; y los atacantes Antony, Abde, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.